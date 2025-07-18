Теплый азиатский салат
Этот салат – всегда любимец на столе. Легкий, хрустящий и очень ароматный. Особенно вкусный, когда еще теплый – прямо из сковороды.
Ингредиенты:
• Говядина - 300 г;
• Огурцы – 1 кг;
• Болгарский перец – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Зеленый лук – по вкусу;
• Кинза – по вкусу;
• Красный перец – по вкусу;
• Паприка – 1 ст. л;
• Кориандр – 1 ч. л;
• Соевый соус – 2–5 ст. л;
• Масло – 150 мл;
• Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Нарезать брусочками огурцы, посолить, оставить на 7-10 минут.
2. Говядину нарезать соломкой, обжарить до готовности. Посолить и поперчить.
3. Перец и лук порезать, зелень измельчить.
4. Все смешать в миске, добавить специи, соевый соус и горячее масло с мясом.
5. Хорошо перемешать – и сразу на стол.
Готово!