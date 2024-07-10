Токсическое поведение знаков зодиака: узнайте свои слабости

У каждого из нас есть свои преимущества и недостатки, но некоторые проявления токсического поведения свойственны конкретным знакам зодиака. Вы задумывались, какие именно недостатки характерны для вашего знака?

Оказывается, наши величайшие слабости тесно связаны с датой рождения. Ofeminin рассматривает, как астрологические особенности могут влиять на наше поведение.

Читайте также: Какие знаки зодиака не умеют тратить деньги

Овен: Эгоизм превыше всего

Овны никогда не поставят чужие желания выше своих, даже на короткое время. Если у вашей подруги умер дедушка, но она обещала провести с вами время, Овен без колебаний откажется от участия в похоронах и уйдет развлекаться.

Телец: Неспособность извиняться

Тельцы известны своим упрямством и убежденностью в собственной правоте. Их нежелание изменить свое мнение означает, что прощения от них вы будете ждать очень долго, даже если они признают свою ошибку.

Близнецы: Извращение фактов

Близнецы имеют талант видеть разные аспекты проблемы, и часто используют это, чтобы искажать факты в свою пользу. Они могут убедительно излагать ложь и оправдывать это перед собой, полагая, что ничего плохого не делают.

Рак: Эмоциональная манипуляция

Раки, являясь очень эмоционально чувствительными, могут использовать эту свою черту в плохих целях. Они знают, что заставляет других людей эмоционально реагировать, и могут использовать эту информацию для манипуляций, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Лев: Злой нарциссизм

Львы известны своей самовлюбленностью, которая может превратиться в постоянную жажду внимания. Они стремятся достичь собственного счастья и выгоды, часто пренебрегая чувствами и мыслями своих близких. Для них победа всегда на первом месте.

Дева: Острые слова

Перфекционизм Девы коренится в их аналитическом уме. Они умеют замечать ошибки других и, став токсичными, постоянно подрывают вашу уверенность в себе. С острым умом и умением точно подобрать слова, Дева всегда знает, как причинить вам самую большую боль.

Весы: Манипуляции людьми

Весы не любят прямой конфронтации и предпочитают манипулировать конфликтами между друзьями. Они устремляют свою агрессию наружу, используя это, чтобы держать близких в очереди и сохранять контроль над ситуацией.

Скорпион: проблемы с доверием

Скорпионы требуют от партнера полного доверия, но сами с этим часто испытывают проблемы. Они могут без проблем проверять ваши электронные письма, ища доказательства измены, и всегда предполагают самые плохие сценарии.

Стрелец: Постоянная конкуренция

Стрельцы всегда будут соревноваться с ближайшими. Если вы добьетесь успеха, они обязательно попытаются превзойти вас. Ваша победа для них – это лишь очередной вызов.

Козерог: Эксплуатация

Козероги беззастенчиво поднимаются по карьерной лестнице, легко избавляясь от дружбы, если она перестает быть полезной. Они всегда оправдывают свои действия даже если это означает отказ от близких людей.

Водолей: Отсутствие эмпатии

Водолей может стать сухим и холодным, когда вы перестаете отвечать их требованиям. Они ценят интеллект и новизну, потому быстро двигаются дальше, оставляя прошлое позади.

Рыбы: Скрытый нарциссизм

Нарциссизм Рыб проявляется в чрезмерной жертвенности для других. Они берут на себя эмоциональное бремя, чтобы потом обидеться на вас и постоянно напоминать о своих жертвах, всегда считая себя мучениками.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи рассказали с кем Весам трудно найти общий язык.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!