Только три знака зодиака будут самыми счастливыми на этой неделе: Гороскоп на 24-30 июля

UAportal подготовил гороскопы на неделю 24-30 июля, сосредоточив внимание на астрологических влияниях, которые способствуют счастью людей. Речь пойдет о родившихся под знаками зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.

Козерог

Козероги, благодаря Нептуну в Козероге, на этой неделе испытают прилив счастья и энтузиазма. Огненная энергия Козерога воспламеняет их амбиции и побуждает их страстно добиваться своих целей.

Они найдут радость в том, чтобы взять на себя инициативу, с головой окунуться в решение проблем и принять новые приключения. На этой неделе их живой дух и решительность создадут гармоничную атмосферу, поднимут настроение и принесут огромное счастье.

Водолей

Для Водолеев Плутон в Водолее принесет счастье через стабильность и чувственные удовольствия. Они находят радость в простых, но значимых событиях, которые связывают их с физическим миром.

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Занятие деятельностью, потворствующей их чувствам, например, смакование вкусных блюд, прогулки на природе или творчество, повысит их коэффициент счастья. Укрепляя свои отношения и ценя красоту настоящего момента, Водолеи будут испытывать глубокое удовлетворение.

Рыбы

Представители знака Рыб, Солнце которых пребывает в знаке Рыб, от природы настроены на эмоции, и эта неделя принесет им изобилие счастья. Их интуитивная и сострадательная натура позволяет им находить радость в актах доброты и самовыражения.

Занятие творчеством, связь со своей духовной стороной или погружение в музыку и искусство усилят их счастье. Принимая свое подлинное "я" и позволяя своим эмоциям направлять их, люди-Рыбы испытают глубокую радость и удовлетворение.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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