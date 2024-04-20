Топ-3 действенных лайфхака, как просыпаться рано

Многие не успевают выполнить все запланированные действия на день из-за того, что поздно просыпаются. UAportal подготовил практические советы, как научиться вставать рано.

Создание утренней рутины

Чтобы облегчить ранние подъемы, стоит создать для себя утреннюю рутину. Начало дня по физической активности будет стимулировать кровообращение и придаст энергию. Воздействие яркого природного света сразу после пробуждения дает сигнал организму о том, что пора начинать день.

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Уменьшение экранного времени перед сном

Электронные устройства, такие как смартфоны и компьютеры, следует избегать по крайней мере за час до того, как вы планируете ложиться спать. Синий свет, излучающий экранами, может нарушать естественный цикл сна, усложняя засыпание и раннее пробуждение. Лучше заняться тем, что расслабит тело и подготовит организм к отдыху, например, чтением книги, медитацией.

Установление четких целей

Определение конкретной цели раннего пробуждения, например, чтобы иметь больше времени для личных размышлений, физических упражнений или работы над проектом, имеет важное значение. Запишите цели и держите их на видном месте, чтобы они были постоянным напоминанием для раннего подъема.

Напомним, раньше мы рассказывали, как правильно медитировать, если вы начинающий.

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