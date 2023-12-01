Топ-3 вещи, без которых не обойтись в путешествии

UAportal подготовил ТОП-3 вещи, которые могут пригодиться в путешествии. От упаковочных кубиков до многоразовых бутылок воды – все это может пригодиться, пока вы в пути.

Упаковочные кубики

Упаковочные кубики – это лайфхак, позволяющий эффективно разделять и классифицировать вещи в чемодане. Такая организация избавляет от необходимости рыться во всем чемодане в поисках определенных вещей, экономя ваше драгоценное время. Кроме того, упаковочные кубики помогают оптимизировать имеющееся пространство в вашем багаже, сжимая одежду.

Портативные зарядные устройства

Остаться на связи в современную цифровую эпоху очень важно, а портативное зарядное устройство может стать бесценным помощником во время поездки. Эти компактные зарядные устройства обеспечивают дополнительный заряд аккумулятора смартфонов, планшетов и других электронных устройств.

Независимо от того, путешествуете вы транзитом или исследуете новое место назначения, портативное зарядное устройство гарантирует, что вы сможете оставаться на связи, фиксировать важные моменты и легко ориентироваться в пространстве. Ищите портативное зарядное устройство с несколькими USB-портами и большой емкостью аккумулятора, чтобы удовлетворить все ваши потребности в энергии во время поездки.

Читайте также: Как правильно спланировать поездку, чтобы ничего не забыть: лайфхаки

Используйте многоразовые бутылки для воды

Во время путешествия, особенно в теплом климате или физически интенсивной деятельности, очень важно уделять внимание водному балансу. Лайфхак заключается в выборе многоразовых бутылок для воды вместо одноразовых пластиковых. Таким образом, вы сможете наполнять свою бутылку в фонтанчиках, кафе или других местах, что не только сэкономит деньги, но и уменьшит количество пластиковых отходов.

Выбирайте легкую и крепкую бутылку для воды, которая удобно помещается в сумку или крепится к рюкзаку. Некоторые бутылки имеют даже встроенную систему фильтрации, которая обеспечивает доступ к чистой и безопасной питьевой воде, куда бы вас не занесло путешествие. Совершите свое путешествие комфортнее, используя многоразовые бутылки для воды.

Напомним, UAportal подготовил список самых полезных советов для путешествий, которые помогут сэкономить время, деньги и силы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !