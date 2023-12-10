Топ-5 фактов о Чили: чем удивит самая длинная страна в мире

Чили, увлекательная страна с многочисленными особенностями, может похвастаться целым рядом впечатляющих атрибутов. От раскидистой береговой линии до характерного испанского акцента – эта страна не перестает удивлять. UAportal узнал некоторые из самых интересных фактов о Чили.

Звездное небо

Самой главной из привлекательных характеристик Чили есть ее звездное небо. Эта разница возникает благодаря прекрасным условиям, преобладающим в пустыне Атакама, расположенной в северном регионе страны. Некоторые русла ее рек остаются сухими уже более 120 000 лет – пустыня Атакама создает идеальную среду для наблюдения за звездами и любования величию Млечного Пути.

Древние мумии

Чили, кроме самого большого в мире бассейна, имеет невероятное археологическое сокровище – старейшие в мире мумии. Раскопанные в 1917 году в пустыне Атакама, мумии Чинчорро датируются на две тысячи лет раньше их египетских собратьев. Эти хорошо сохранившиеся остатки принадлежат народу Чинчорро, процветавшему в этом регионе между 7 000 и 1 500 годами до нашей эры.

Приватизация воды

Интригующим аспектом, уникальным для Чили, является общенациональная приватизация водных ресурсов. Чили является единственной страной в мире, внедряющей эту политику в таком всеобъемлющем масштабе, что отличает ее от других попыток, которые оказались менее успешными или применялись на меньшей, временной основе.

Подземные толчки и землетрясения

При посещении Чили существует высокая вероятность того, что вы столкнетесь с землетрясениями. Учитывая расположение вдоль Огненного кольца, Чили является одной из самых сейсмоопасных стран мира.

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В частности, мощное землетрясение в истории человечества произошло в Чили возле Вальдивии 22 мая 1960 года. С магнитудой 9,5 баллов по шкале Рихтера, это катастрофическое событие длилось 11 минут и унесло жизни около 6 000 человек. Еще одно заметное землетрясение за последнее время произошло в 2010 году, его магнитуда составила 8,8 балла.

Большой плавательный оазис

Сан-Альфонсо-дель-Мар – курорт, расположенный за пределами Сантьяго, построил самый большой плавательный бассейн в мире. На строительство этого бассейна, занесенного в Книгу рекордов Гиннеса, ушло пять лет и почти один миллиард долларов США.

Открытый в 2006 году, он простирается на впечатляющую 1000 ярдов (около 1 км) в длину, охватывая огромную территорию примерно в 20 акров, что эквивалентно размеру примерно 16 футбольных полей. С максимальной глубиной, достигающей около 35 метров, этот бассейн представляет собой великолепное зрелище для созерцания.

Напомним, UAportal подготовил список самых полезных советов для путешествий, которые помогут сэкономить время, деньги и силы.

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