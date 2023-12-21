Топ-5 фактов о Кубе: Страна, в которой не было Рождества

Куба – страна, влекущая своей богатой историей, культурой и неповторимым колоритом. Необычная карибская страна привлекает внимание своей атмосферой, полной музыки, танцев и богатого наследия. UAportal подготовил пять фактов о Кубе.

Рождество – тридцатилетний запрет

После прихода к власти Фиделя Кастро в 1959 году Рождество на Кубе было запрещено на 30 лет из-за действия коммунистического режима. Однако в 1997 году, после исторического визита Папы Иоанна Павла II, запрет был отменен. Сегодня, Рождество – это обычный рабочий день на Кубе, а эпоха, когда она была запрещена, известна в народе как "Тихие Рождества" (Las Navidades Silenciadas).

Впечатляющий уровень грамотности

Куба может похвастаться исключительным уровнем грамотности – 99,8%, что делает ее одной из самых образованных стран мира. После Кубинской революции правительство Кастро начало кампанию по ликвидации безграмотности на Кубе с целью обеспечения общего образования, особенно для маргинализованных слоев населения.

Образование стало обязательным для детей в возрасте от 6 до 15 лет, а частные школы и университеты были национализированы. Молодые грамотные кубинцы были отправлены в сельские районы, чтобы научить взрослым и детям читать и писать.

Домино – национальное развлечение

В кубинских кварталах часто можно увидеть мужчин, играющих в домино. Эта игра занимает важное место в кубинской культуре и является популярным развлечением и социальной активностью. Люди собираются за столами на улицах, участвуя в оживленной игре, которая может занять часы.

В некоторых районах даже организуют турниры, где две пары игроков соперничают друг против друга. Домино не только развлекает, но и позволяет друзьям пообщаться и обсудить текущие дела, часто привлекая внимание восторженных зрителей.

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Сожжение тряпичных кукол – новогодняя традиция

Уникальная новогодняя традиция на Кубе состоит в сжигании тряпичных кукол, символически прощаясь с предыдущим годом. Хотя эта традиция была почти искоренена после революции, недавно она вновь возродилась. Эти куклы поджигают на улицах и площадях ровно в полночь, что символизирует прощание с прошлым годом.

Родина самой маленькой в мире птицы

Среди удивительного биоразнообразия Кубы обнаруживается более 25 эндемичных видов птиц. Среди них – пчелиный колибри, известный как самая маленькая птица в мире, имеющая длину, всего 6 см и имеет яркое переливчатое оперение. Исключительным местом для наблюдения за пчелиным колибри является национальный парк Алехандро-де-Умбольдт – раскидистый тропический лес, расположенный вблизи города Баракоа на востоке Кубы.

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