Топ-5 фактов о Тарасе Шевченко: Об этом не расскажут в школе

Тарас Шевченко – знаковая фигура в украинской истории и литературе, известная своими влиятельными стихами и художественными произведениями. Хотя многие знакомы с некоторыми аспектами его жизни и достижений, существуют менее известные факты, проливающие свет на сложность его характера и переживаний. UAportal подготовил пять фактов о Тарасе Шевченко.

Выкуп из крепостного права: Альтернативная версия

Существует альтернативная версия традиционной истории выкупа Тараса Шевченко из крепостного права, которую подробно описал Петр Мартос, финансист первого издания "Кобзаря" в 1840 году. По словам Мартоса, когда-то Шевченко заказали нарисовать портрет генерала. Несмотря на то, что он создал реалистическое и схожее изображение генерала, оно было отклонено.

Шевченко хитро превратил портрет в вывеску парикмахерской, нарисовав полотенца и инструменты для бритья поверх генеральских атрибутов. От гнева генерала его спас довольно влиятельный, в то время Жуковский, который выкупил художника.

Последняя любовь

В течение всей своей жизни Тарас Шевченко стремился жениться. Последней женщиной, которую он серьезно рассматривал на роль жены, была Ликер Полусмак. Поэт был восхищен ею, но она колебалась из-за общественного мнения и печального прошлого поэта, связанного со ссылкой.

В конце концов, Ликер решила выйти замуж за другого и создала семью. В последние годы жизни она ухаживала за могилой Шевченко и выражала сожаление, что упустила возможность стать его вдовой, слишком поздно осознав величие поэта.

Читайте также: Оставил незабываемый след в музыкальной индустрии: интересные факты о Дэвиде Боу

Слухи о пьянстве

О Тарасе Шевченко распространен слух, что он был ярым пьяницей. Некоторые даже связывают его смерть с чрезмерным употреблением алкоголя. Однако многие друзья и знакомые поэта, в частности дочь графа Ф. Толстого Екатерина Юнге, опровергали эти утверждения.

Они отмечали, что во время личных встреч никогда не видели Шевченко в состоянии алкогольного опьянения или неподобающего поведения. Николай Костомаров, украинский историк и член Кирилло-Мефодиевского братства также защищал репутацию Шевченко, утверждая, что видел поэта пьяным только однажды.

Залог успеха его дебютной книги

Выдающийся украинский поэт Евгений Гребинка сыграл значительную роль в формировании ранних литературных поисков Тараса Шевченко. Под руководством Гребенки Шевченко погрузился в чтение, повлиявшее на его мировоззрение. Гребенка познакомил его с такими важными произведениями, как "Энеида" Ивана Котляревского, историческими рассказами и фольклором, способствуя пониманию Шевченко печатных народных песенных текстов.

Возвращение на родину

Глубокая связь Тараса Шевченко с родиной видна по его последнему желанию, изложенному в "Завете", написанном в 1845 году. Первоначальное погребение поэта состоялось в Санкт-Петербурге, далеко от его родной земли Украины.

Однако его страстное желание быть похороненным на украинской земле было исполнено благодаря монументальному перезахоронению, организованному художником Григорием Честаховским, 22 мая 1861 года. Останки Шевченко, наконец, были похоронены на Монашеской горе возле Канева.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин корректировали свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !