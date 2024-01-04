Топ-5 фактов о Василе Стусе: Почему его стихи до сих пор актуальны

Василий Стус, величайший украинский поэт и общественный деятель, оставил свой незабываемый след в истории Украины и мировой литературе. Его жизненный путь, борьба за идеалы и ценности стали символом безудержной веры в свободу и достоинство. UAportal подготовил топ-5 фактов, подчеркивающих важность и актуальность его наследия сегодня.

Ярый защитник украинского языка

В то время, когда украинский язык пытался найти признание в обществе, Василий Стус смело отстаивал его. Как учитель он заинтересовал своих учеников увлекательными рассказами, углублением в украинскую историю и чтением собственной поэзии. Несмотря на усилия советского режима, направленные на уменьшение роли языка, приверженность Стуса гарантировала, что его ученики постоянно слышали и ценили украинский язык.

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Защита политических заключенных

Стус бесстрашно выступал в защиту политических заключенных и их судьбы. Во время премьеры параджановских "Теней забытых предков" он решительно провозгласил: "Кто против тирании – встаньте". Арестованный и исключенный из аспирантуры, Стус отказался молчать о массовых заключениях украинской интеллигенции, оставаясь верным своим принципам.

Противостояние подавлению украинской культуры

В знак протеста против запрета украинских традиций Стус и его коллеги-писатели посетили рождественский вертеп во Львове. Планируя тайно пожертвовать собранные средства в помощь политзаключенным, Стус и еще 18 человек были быстро арестованы по возвращении в Киев. Во время последующего обыска власти изъяли более 500 оригинальных стихов Стуса, многочисленные статьи и переводы.

Лагерные "блоги" как свидетельство силы духа

Последние тексты Стуса в заключении, известные как лагерные "блоги", позволяют заглянуть в его размышления о жизни и рассказах других заключенных. Мелким почерком на тонких полосках технической бумаги во избежание обнаружения охранниками он записывал опыт тех, кто разделил с ним лагерное заключение. Благодаря усилиям Ирены, жены Балиса Гаяускаса, эти 16 заметок были сохранены и в конце концов опубликованы под названием "Из лагерной тетради".

Загадочная смерть и его долговечное наследие

Двадцать лет спустя после своего пылкого выступления в защиту политических заключенных во время премьеры фильма "Тени забытых предков" Василий Стус трагически и загадочно умер в тюрьме 4 сентября 1985 года. Однако несокрушимый дух и длительное влияние его творчества продолжают вдохновлять и вызывать резонанс, делая его историю невероятно актуальной даже в наше время.

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