Топ-5 лучших постапокалиптических фильмов по рейтингам IMDB: вы точно не останетесь равнодушными

Пока фантазеры и ученые пытаются предсказать возможное будущее нашей планеты, режиссеры снимают киноленты о разрушенном мире и борьбе людей за жизнь. UAportal подготовил топ-5 лучших постапокалиптических фильмов по рейтингам IMDB.

"Тихое место"

Рейтинг IMDB: 7.5

Жанр: Ужасы, научная фантастика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 30мин

Год: 2018

Продюсер: Майкл Бэй

В постапокалиптическом мире семья вынуждена жить в тишине, скрываясь от охотящихся на звук существ. Когда у них рождается ребенок, они должны найти способ выжить и уберечься от опасности.

"Местные"

Рейтинг IMDB: 5.7

Жанр: Триллер, ужасы

Страна: США

Продолжительность: 1ч 35мин

Год: 2018

Продюсер: Раян Коппл

В мире, разрушенном химической атакой, молодая пара вынуждена путешествовать по опасной сельской местности, чтобы добраться до своего родного города. Они должны отбиваться от бандитских группировок и преодолевать препятствия, чтобы остаться в живых.

"Как это закончивается"

Рейтинг IMDB: 5.0

Жанр: Приключенческая драма, фильм-катастрофа

Страна: США

Продолжительность: 1ч 53мин

Год: 2018

Продюсер: Пол Шифф

Когда таинственный апокалипсис разрушает мир, Уилл отправляется в опасное путешествие по всей стране, чтобы воссоединиться со своей беременной девушкой. По дороге он объединяется со своим тестем. Вместе они должны противостоять хаосу и опасностям, которые подстерегают их.

"Птичий короб"

Рейтинг IMDB: 6.6

Жанр: Драма, хорор

Страна: США

Продолжительность: 2ч 4мин

Год: 2018

Продюсер: Дилан Кларк

После того, как таинственная сила уничтожает население Земли, женщина и двое ее детей отправляются в опасное путешествие, чтобы найти убежище. Однако сначала они должны надеть повязки на глаза, чтобы избежать существ, заставляющих людей, их видящих совершать самоубийства.

"Любовь и монстры"

Рейтинг IMDB: 7.0

Жанр: Экшн, комедия, приключения

Страна: США

Продолжительность: 1ч 49мин

Год: 2020

Продюсер: Шон Леви

В постапокалиптическом мире, увлеченном гигантскими монстрами, Джоэл пытается найти свою девушку. По дороге он присоединяется к другим выжившим. Вместе они вынуждены бороться с существами, встречающимися на их пути.

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