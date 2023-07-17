Топ-5 лучших сериалов об инопланетном вторжении: подборка для просмотра с друзьями
Внеземная жизнь – это очень популярная на телевидении тема последних десятилетий. UAportal подготовил лучшие сериалы о вторжении инопланетян, отснятых в период с 2009 по 2015 год. Эта подборка точно пригодится, если вы захотите погрузиться в киномир с элементами научной фантастики и драмы.
"Рухнувшие небеса"
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: Инопланетное вторжение, Научная фантастика
Страна: США
Продолжительность: 5 сезонов, 52 эпизода
Год: 2011-2015
Продюсер: Стивен Спилберг
Сериал повествует о последствиях разрушительного инопланетного вторжения, в результате которого большая часть мира была полностью уничтожена. В центре внимания – выжившие люди, которые объединяются, чтобы дать отпор пришельцам. Борясь за жизнь, они сталкиваются не только с чужепланетчиками, но и с трудностями выживания в мире, в котором человечество оказалось на грани вымирания.
"Визитеры"
Рейтинг IMDB: 6.8/10
Жанр: Инопланетное вторжение, Научная фантастика, Драма
Страна: США
Продолжительность: 2 сезона, 22 эпизода
Год: 2009-2011
Продюсер: Скотт Питерс
Это перезагрузка классического одноименного сериала 1980-х годов. В мир людей ворвалась инопланетная раса, известная как Визитеры. Она утверждает, что пришла со светом, но вскоре выясняются ее темные намерения. Группа людей объединяется, чтобы дать отпор пришельцам.
"Вызов"
Рейтинг IMDB: 7.0/10
Жанр: Инопланетное вторжение, Научная фантастика, Драма
Страна: США
Продолжительность: 3 сезона, 38 эпизодов
Год: 2013-2015
Продюсер: Кевин Мерфи
Сюжет сериала разворачивается на Земле будущего, где люди и несколько инопланетных видов, называющих себя вотанами, живут в мире после разрушительной войны. В центре внимания – жители города Дефайнс, которые пытаются выжить и восстановить свою прежнюю довоенную жизнь. Зрители будут следить, как они борются с внеземцами, а также как сталкиваются с трудностями как внутри, так и вне своего сообщества.
"Событие"
Рейтинг IMDB: 7.0/10
Жанр: Инопланетное вторжение, Научная фантастика, Драма
Страна: США
Продолжительность: 1 сезон, 22 эпизода
Год: 2010-2011
Продюсер: Эван Кац
В результате загадочного события, погибли и пропали без вести сотни людей. В центре сюжета – Шон Уокер, раскрывающий огромный сговор с участием правительства США, внеземной жизни и группы заключенных, содержащихся на секретном объекте. Главный герой с командой союзников пытается разгадать правду, расследуя которую они сталкиваются с препятствиями, которые должны преодолеть, чтобы защитить себя и близких людей.
"Терра Нова"
Рейтинг IMDB: 6.8/10
Жанр: Инопланетное вторжение, Научная фантастика, Приключения
Страна: США
Продолжительность: 1 сезон, 13 эпизодов
Год: 2011
Продюсер: Стивен Спилберг
Сюжет сериала разворачивается в 2149 году в мире, разрушенном загрязнением и перенаселением. Пытаясь спасти человечество, группа колонистов уходит в прошлое, доисторическую эпоху, чтобы основать новую цивилизацию. Однако, пытаясь выжить в опасном и незнакомом мире, они вскоре поняли, что не единственные, кто путешествовал в прошлое. Им приходится бороться с природными и человеческими угрозами, чтобы обеспечить свое будущее.
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