Топ-5 малоизвестных фактов о французских бульдогах

Французские бульдоги, известные своими миниатюрными размерами, ласковым характером и общительностью, стали излюбленной породой среди многих любителей собак. Однако, кроме этих общеизвестных черт, есть несколько интригующих фактов о французских бульдогах, о которых рассказывает UAportal.

1. Родом из Англии, а не из Франции

Вопреки своему названию, французские бульдоги на самом деле были выведены в Англии. Родословную можно проследить до смеси мопсов и английских бульдогов, что способствовало их уникальным характеристикам и внешнему виду.

2. Порода для богачей

Французские бульдоги исторически ассоциируются с высокой ценой, что делает их роскошным удовольствием. В прошлом только состоятельные люди могли позволить себе владеть этими очаровательными домашними питомцами.

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3. Неактивная порода

Из-за своей нелюбви к напряженной деятельности французские бульдоги прекрасно подходят для тех, кто предпочитает более спокойный образ жизни. Они не нуждаются в больших физических нагрузках или длительных прогулках, что делает их идеальными компаньонами для домоседов.

4. Любящие собаки

Французские бульдоги любят общество и не терпят, когда их оставляют надолго наедине. Если есть возможность, рекомендуется брать четырехлапого друга с собой, поскольку многие заведения сейчас принимают домашних питомцев.

5. Капризы и рассуждения

Потенциальным владельцам французских бульдогов следует обратить внимание на их уникальные склонности. Эти очаровательные собаки известны своим чрезмерным слюнотечением, что может быть не очень удобным для заботящихся о чистоте. Кроме того, среди собак этой породы распространена проблема метеоризма, требующая определенного внимания и ухода.

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