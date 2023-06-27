Топ-5 мультфильмов в жанре экшн: ваши дети будут довольны просмотром

Мультфильмы всегда были популярным жанром среди зрителей всех возрастов, и UAportal подготовил список из пяти лучших экшн-мультфильмов с 2018 по 2021 год с высокими рейтингами IMDB.

"Ши-Ра и непобедимые принцессы"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 5 сезонов, 52 эпизода

Год: 2018-2020

Продюсер: Ноэль Стивенсон

Мультфильм является перезапуском анимационного сериала 1980-х гг. Девочка Адора находит затерянный меч, узнает правду о своем прошлом и присоединяется к группе принцесс, чтобы защитить свое королевство Етерію от захватчиков злой Орды.

"Утиные истории"

Рейтинг IMDB: 8.2

Жанр: Экшн, Приключения, Комедия

Страна: США

Продолжительность: 3 сезона, 75 эпизодов

Год: 2018-2021

Продюсер: Мэтт Янгберг, Франциско Ангонес

Мультфильм "Утиные истории" основан на классическом диснеевском сериале. В мультике рассказывается о приключениях миллиардера Скруджа Макдака и его внучатых племянников Хьюи, Дьюи и Луи. путешествуют по миру и находят сокровища, избегая таких злодеев, как Магика Де Спелл и Бигл Бойз.

"Кармен Сандиего"

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Экшн, Приключения, Криминал

Страна: США

Продолжительность: 4 сезона, 32 эпизода

Год: 2019-2021

Продюсер: Дуэйн Капицци

Мультфильм является перезапуском классической игры и телесериала. Главный герой - Кармен Сандієго является мастером краж, который путешествует миром и крадет сокровища. Он перехитрил злую организацию VILE, которую преследовало детективное агентство ACME.

"Принц-дракон"

Рейтинг IMDB: 8.4

Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 4 сезона, 38 эпизодов

Год: 2018-2022

Продюсер: Аарон Эхасз, Джастин Ричмонд

В мире, который разделен между людьми и магическими существами, два человеческих принца и эльф-убийца отправляются в опасное путешествие. Они стремятся повернуть украденное яйцо дракона его матери и предотвратить войну между их королевствами.

"Кипо и эра чудесных зверей"

Рейтинг IMDB: 8.3

Жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези

Страна: США

Продолжительность: 2 сезона, 20 эпизодов

Год: 2020-2021

Продюсер: Рэдфорд Сехрист, Билл Волкофф

В пост апокалиптическом мире, где люди и животные мутировали, молодая девушка Кіпо отправляется на поиски своего отца. Дорогой она обнаруживает сообщество людей и изуверов, которые борются против группы хищников-мутантов.

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