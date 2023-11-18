Топ-5 необычных и интересных блюд, которые вас удивят

Узнайте о кулинарных шедеврах из подборки, которую подготовил UAportal. От ферментированного акульего мяса из Исландии до ядовитой рыбы фугу из Японии – этот топ блюд поможет открыть для себя чрезвычайные деликатесы, существующие в мире.

Гаукарль

Гаукарль – это исландское блюдо. Ферментированное мясо акулы, считающееся деликатесом, проходит уникальный процесс. Мясо сначала закапывают в песок, чтобы оно разлагалось в течение нескольких месяцев, а затем нарезают кубиками и подвешивают сушиться. В результате получается пикантное и острое блюдо, которое очень ценят местные жители.

Балут

Балут – филиппинское блюдо. Этот уличный деликатес состоит из вареного оплодотворенного утиного эмбриона. Желевидная текстура и авантюрный вкус делают балут излюбленным вечерним перекусом.

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Эскамолес

Эскамолес – мексиканская еда, известная как "мексиканская икра". Эскамолы – это съедобные личинки муравьев, собранные из корней растений агавы. Эти крошечные белые яйца обладают превосходным ореховым вкусом.

Касу Марцу

Касу Марцу – итальянское блюдо. Сыр, который заваривается с живыми личинками насекомых и в результате чего приобретает мягкую и острую текстуру. Хотя он технически запрещен из-за рисков для здоровья, Касу Марцу остается интересным деликатесом для гурманов.

Фугу

Это очень ядовитая рыба из Японии. Повара-эксперта тщательно удаляют ее смертельно опасные органы, обеспечивая безопасное потребление. Из фуги готовят сашими и горячий горшок.

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