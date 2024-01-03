Топ-5 неочевидных фактов о викингах: Что скрывают воины с севера

Викинги, увлекательная цивилизация северных моряков, несли на себе отражение загадочности и мифичности на протяжении веков. Вне широко известных аспектов их военных подвигов и дальних морских путешествий скрывается целый мир достопримечательностей и невероятных открытий. UAportal подготовил топ-5 неожиданных фактов о викингах.

Существовали ли рогатые шлемы

Вопреки расхожему мнению, викинги на самом деле никогда не носили рогатых шлемов. Именно христианские европейцы добавили эту деталь, чтобы изобразить воинов еще более дикими и языческими, с рогами, похожими на рога Сатаны, на их головах.

Акцент на гигиене

Удивительно, но факты свидетельствуют, что воины севера придавали большое значение личной гигиене и уходу за собой. Археологи обнаружили, что инструменты по уходу за собой эпохи викингов были очень распространены, что свидетельствует о том, что они серьезно относились к личной гигиене.

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Игра названий

Хотя точный термин, которым викинги называли себя, остается неизвестным, сам ярлык появился только в 19 веке. К тому времени представители других цивилизаций называли их норвежцами и датчанами.

Мастера кораблестроения

Викинги были известны своими исключительными кораблестроительными навыками. Их умение строить мощные корабли играло значительную роль в военных достижениях и успешных вторжениях. Самыми распространенными судами викингов были "длинные лодки", способные вместить до 60 викингов и позволяли легко высаживаться на сушу и отплыть из нее.

Исключительные погребальные традиции

В случае смерти выдающегося викинга он получал тщательно подготовленную прощальную церемонию. Эти процессии включали размещение умершего на лодке вместе с его нарядами, животными и украшениями. Затем лодку поджигали и отправляли в море, что символизировало торжественное прощание.

Напомним, в Перу обнаружили мумии детей, которые, возможно, были принесены в жертву.

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