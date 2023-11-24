Топ-5 практических способов защитить окружающую среду

Внести вклад в сохранение нашей планеты и положительно повлиять на нее не является сложной задачей. UAportal рассказывает о 5 простых, но эффективных способах, которые помогут вам защитить окружающую среду и сэкономить деньги.

Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата предупреждает, что если не принять срочные меры, глобальная температура повысится на 1,5°C к 2052 году. Чтобы избежать губительных последствий, таких как засухи, пожары, наводнения и нехватка продовольствия для миллионов людей, мы должны принять определенные меры.

1. Используйте многоразовые мешочки

Ежегодно в мире потребляется около 5 триллионов полиэтиленовых пакетов – около 10 миллионов ежеминутно. Хотя многие страны проводят законодательные меры против пластиковых пакетов, вы можете изменить ситуацию уже сегодня. Выбирая многоразовые пакеты для покупок, вы не только уменьшаете количество пластиковых отходов, но и экономите деньги.

2. Откажитесь от одноразовых бутылок

Только 9% пластиковых отходов перерабатывается в общей сложности. Борьба с этой проблемой состоит в том, чтобы свести к минимуму использование одноразовых продуктов, таких как пластиковые бутылки и одноразовая посуда. Переходите на многоразовые бутылки для воды и обычную посуду, уменьшая количество отходов.

Читайте также: Перейдите на солнечные батареи и ветряные мельницы: 18 способов от эко-блогера сэкономить электроэнергию

3. Внедряйте энергосберегающие технологии на дому

Есть несколько простых способов сэкономить энергию и сократить затраты. Максимально используйте естественное освещение в течение дня и включайте искусственное только при необходимости. Используйте энергоэффективные лампочки, поскольку они служат дольше и потребляют меньше энергии по сравнению с традиционными.

4. Выбирайте экологически чистые виды транспорта

В среднем автомобиль выбрасывает около 404 грамма углекислого газа на милю. В год среднестатистический автомобиль выбрасывает 4,6 тонны вредного CO2. Пользуйтесь общественным транспортом, велосипедом или просто ходите пешком. Это не только принесет пользу окружающей среде, но и сэкономит деньги на топливо.

5. Практикуйте экономию воды

Доступ к безопасной питьевой воде является основной проблемой для 2,1 млрд человек во всем мире. Экономия воды имеет решающее значение, и небольшие изменения могут оказать значительное влияние. Предпочитайте душ вместо ванны и не забывайте закрывать кран, когда чистите зубы. По данным Агентства по охране окружающей среды, таким образом вы можете сэкономить примерно 30 литров воды в день или около 900 литров в месяц.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !