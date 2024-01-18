Топ-5 приключенческих фильмов, которые стоит посмотреть
UAportal подготовил подборку из лучших приключенческих фильмов с 2007 по 2010 год. Эти фильмы очаровывают зрителей своими увлекательными сюжетами, яркими персонажами и впечатляющими визуальными эффектами.
"Пираты Карибского моря: На краю света"
Рейтинг IMDb: 7.1/10
Жанр: Приключения, фэнтези, боевик
Страна производства: США
Продолжительность: 168 минут
Год: 2007
Главный продюсер: Джерри Брукхаймер
В "Пиратах Карибского моря: На краю света" капитан Джек Воробей оказывается в ловушке в шкафчике Дэйви Джонса. Вместе с верными друзьями Уиллом Тернером и Элизабет Свон они одолевают опасные водные просторы и сталкиваются с коварными врагами, пытаясь спасти Джека и сохранить свободу пиратов.
Читайте также: 8 известных звезд влюбленных пар на съемочной площадке
"Индиана Джонс и королевство хрустального черепа"
Рейтинг IMDb: 6.1/10
Жанр: Боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 122 минуты
Год: 2008
Главный продюсер: Фрэнк Маршалл
В фильме "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа" известный археолог Индиана Джонс отправляется в путешествие, чтобы вернуть обладающий невероятной силой мифический череп. Вместе со знакомыми лицами и молодым искателем приключений по имени Матт Уильямс, Инди сталкивается с опасными вызовами, древними ловушками и группой советских агентов.
"Аватар"
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Жанр: Боевик, приключения, фэнтези
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 162 минуты
Год: 2009
Главный продюсер: Джеймс Кэмерон
"Аватар" переносит нас в потрясающий мир Пандоры вместе с Джейком Салли, бывшим морским пехотинцем, ставшим оператором "Аватара". Вместе они путешествуют по красоте необузданной природы Пандоры и столкновениям между людьми и коренными обитателями планеты Нави.
"Как обуздать дракона"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Анимация, боевик, приключения
Страна производства: США
Продолжительность: 98 минут
Год: 2010
Главный продюсер: Бонни Арнольд
История "Как приручить дракона" знакомит нас с молодым викингом Икотом, который мечтает стать известным истребителем драконов, как и его собратья-викинги. Однако судьба сводит его с раненым драконом по имени Беззубик. Благодаря их неожиданной связи Икота усваивает ценные уроки эмпатии, храбрости и понимания.
"Начало"
Рейтинг IMDb: 8.8/10
Жанр: Боевик, приключения, фантастика
Страна производства: США
Продолжительность: 148 минут
Год: 2010
Главный продюсер: Кристофер Нолан
Фильм "Начало" рассказывает о концепции общих сновидений, когда искусные похитители проникают в подсознание человека, чтобы украсть ценную информацию. Дом Кобб, опытный вор, собрав команду, в которую входят Артур, Ариадна, Имс и Юсуф отправляются на разные уровни сновидений, чтобы воплотить идею в сознание влиятельного бизнесмена Роберта Фишера. Однако когда миссия осложняется и чревата непредсказуемыми последствиями, Дом сталкивается с собственными проекциями и личными демонами.
Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказали 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !