Топ-5 самых больших кошек в мире. Фото

Мир кошек – это непредсказуемый и замечательный в своем разнообразии. В этом мире встречаются создания, завораживающие своим необычайным размером. UAportal подготовил топ-5 самых больших кошек мира.

Сибирский тигр

Сибирский тигр, также известный как амурский, удерживает титул самой большой кошки в мире. Он может весить до 300 килограмм и достигать трех метров в длину. Эти величественные существа, живущие на Дальнем Востоке России и Северном Китае, находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и утраты среды обитания.

Бенгальский тигр

Бенгальский тигр занимает второе место в списке самых больших кошек в мире. Они могут весить до 250 кг и иметь длину около 3 метров. Благодаря своей ярко выраженной оранжевой окраске с черными полосами, они являются очень редким видом. Бенгальские тигры живут преимущественно в Индии и Бангладеш, но им также грозит уничтожение среды и незаконная охота.

Ягуар

Ягуар занимает третье место как самый большой кот в мире. Это крепкие и мускулистые кошки весом до 250 килограммов и длиной до 1,8 метра. Эти хищники-одиночки, обитающие в Америке, особенно в тропических лесах и болотах, известны своим мощным укусом и потрясающими узорами на меху.

Лев

Величественный лев занимает четвертую позицию среди самых больших кошек в мире. Взрослые самцы львов могут весить до 190 килограмм и достигать около 2,7 метра в длину. Эти социальные кошачьи встречаются в разных местах обитания по всей Африке, причем некоторые популяции сейчас находятся под угрозой исчезновения из-за конфликта между человеком и дикой природой и браконьерством.

Пума

Пума, также известная как горный лев, занимает пятое место среди самых больших кошек в мире. Весом до 100 килограмм и длиной до 2,7 метра, эти неосязаемые коты имеют самый обширный ареал среди всех диких наземных млекопитающих в Западном полушарии, от Канады до Аргентины. Несмотря на столь обширный ареал существования, они также сталкиваются с угрозами потери среды обитания и посягательств человека.