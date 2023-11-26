Топ-5 самых храбрых пород собак в мире (фото)

Если вы больше всего цените домашнего защитника и хотите иметь пушистого компаньона с несгибаемой храбростью, то стоит обратить внимание на эти породы. UAportal подготовил подборку с пятью бесстрашными породами собак.

Если порода вашего верного защитника отсутствует в нашем рейтинге, не огорчайтесь. Важно помнить, что вид не определяет все. Характер каждой собаки формируется уникально в результате ее воспитания, в том числе и ваших усилий.

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1. Ротвейлер

Когда дело доходит до защиты, лучшими являются ротвейлеры. Известные своей силой, разумом и преданностью, ротвейлеры первоначально были выведены для защиты стад от хищников. Как результат, они отлично защищают своих владельцев и часто оказываются идеальными компаньонами.

2. Немецкая овчарка

Эти умные, ловкие и универсальные собаки пользуются большой популярностью в кинологических подразделениях полиции и вооруженных силах по всему миру. Их храбрость распространяется на то, что они являются преданными охранниками для своих семей. Примечательно, что они легко устанавливают отношения не только со своими хозяевами, но и с другими членами семьи, в том числе с котами.

3. Доберман

Доберман – отличный выбор для ищущих домашнего защитника. Благодаря своим защитным инстинктам и непревзойденной храбрости, доберманы являются одними из самых умных пород собак в мире. Благодаря своей ловкости они быстро и эффективно справляются со злоумышленниками.

4. Бельгийский малинуа

Известные своими исключительными способностями к распознаванию запахов, бельгийские малину прекрасно справляются с такими задачами, как поисково-спасательные операции. Эти собаки высоко ценятся полицией и военными подразделениями, поскольку обладают большой обучающей способностью, интеллектом, неутомимой энергией и отданной рабочей этикой.

5. Канарский дог

Канарский дог является ласковым и послушным компаньоном. Однако, когда эта порода сталкивается с угрозой, она превращается в грозную силу. Хотя эти собаки могут проявлять агрессию, именно это качество делает их удачным выбором для ищущих не пушистого любимца, а смелого телохранителя.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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