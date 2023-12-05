Топ-5 самых питательных видов зелени, которые можно добавлять в супы

Зелень играет немаловажную роль в поддержании здорового питания благодаря большому количеству витаминов, минералов и хлорофилла. Будучи хорошим источником клетчатки, она также способствует улучшению пищеварения. Хотя зелень обычно употребляют сырой, она сохраняет много полезных свойств даже после приготовления.

Очень важно добавлять ее к разным блюдам, в том числе и к супам. UAportal рассказывает о пяти невероятно полезных зеленых растениях, которые могут значительно повысить питательную ценность вашего супа.

1. Шпинат

Одним из самых больших преимуществ шпината является его тонкий вкус, что делает его универсальным дополнением к любому блюду, не перебивая другие ингредиенты. Его можно добавлять в суп за несколько минут до окончания приготовления.

Для большего вкуса вы можете мелко нарезать шпинат вместе с укропом и петрушкой, чтобы украсить суп. Шпинат содержит большое количество антиоксидантов и обеспечивает суточную норму витаминов К и А, а также оказывает противоопухолевое действие.

2. Листья редиса

Распространенной практикой является выбрасывание листьев редиса при потреблении этого корнеплода, но этого не следует делать. Листья редиса являются ценным пищевым продуктом и традиционно употребляются в азиатских странах в салатах или добавляются в супы. Оно хорошо сочетается с капустой, щавелем и крапивой, что делает его отличным дополнением к борщу или окрошке.

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3. Сельдерей

Кроме обязательного присутствия стеблей сельдерея в классическом овощном бульоне, к супам можно добавлять также и листья. Сельдерей не только придает супу превосходный вкус, но и имеет многочисленные преимущества для здоровья. Она помогает восстановить слизистую кишечника, способствует правильному пищеварению и предлагает множество антиоксидантов, подавляя при этом развитие опухолей.

4. Крапива

Молодая крапива, желательно собранная в мае, представляет собой фантастический ингредиент для весенних зеленых супов. Крапива имеет богатый химический состав, который используется для восстановления организма после суровых зимних месяцев. Однако важно отметить, что крапива может сгущать кровь, поэтому следует избегать ее постоянного употребления.

5. Портулак

Часто презираемый садовниками, портулак на самом деле очень ценной листовой зеленью для потребления человеком. Химический состав близок к составу человеческой крови, что делает его очень питательным продуктом. В отличие от крапивы, портулак можно использовать регулярно. При приготовлении пищи добавьте молодые листья за пять минут до готовности супа.

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