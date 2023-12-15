Топ-5 способов зарядить телефон, не навредив батарее

В современном мире мобильные телефоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, однако зарядка батареи может быть проблематичной. UAportal подготовил пять способов зарядить телефон, не навредив его батарее.

Зарядка с оригинальным адаптером

Использование оригинального зарядного адаптера, идущего в комплекте со смартфоном, является одним из самых эффективных методов правильной зарядки смартфона. Такой выбор гарантирует надлежащее напряжение и силу тока, снижая риск повреждения аккумулятора. Важно избегать использования сторонних адаптеров, которые могут не обеспечивать требуемое для смартфона напряжение и силу тока, что может привести к повреждению аккумулятора.

Избегайте длительного использования беспроводной зарядки

Несмотря на свое удобство, беспроводная зарядка не всегда является наиболее подходящим вариантом. Ее длительное использование может привести к чрезмерному нагреву, что в свою очередь может ухудшить состояние аккумулятора со временем. Желательно использовать беспроводную зарядку с перерывами.

Использование качественного павербанка

Инвестиции в качественный павербанк могут стать надежным способом обеспечить правильную зарядку смартфона, особенно в пути. Ищите устройство с соответствующей емкостью и функциями, такими как контроль температуры, чтобы защитить батарею смартфона. Важно избегать использования недорогих или малоизвестных павербанков, поскольку они могут не обладать необходимыми функциями безопасности для защиты аккумулятора смартфона.

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Избегайте перезарядки

Один из самых простых, но очень важных методов правильной зарядки смартфона – не допускать перезарядки. Рекомендуется отключать его от зарядного устройства, когда заряд аккумулятора достигнет 100%. В противном случае это может привести к перенапряжению аккумулятора и сокращению срока службы. Кроме того, желательно удержаться от использования смартфона во время подзарядки, чтобы минимизировать риск перезарядки аккумулятора.

Правильное хранение смартфона во время зарядки

Во время зарядки смартфона убедитесь, что он расположен на ровной, устойчивой поверхности, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию и предотвратить перегрев. Не заряжайте его под подушками, одеялами или в ограниченном пространстве.

Напомним, мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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