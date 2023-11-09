Топ-5 стран с самой красивой природой

UAportal рассказывает об увлекательных пейзажах этих необыкновенно красивых стран. Приготовьтесь узнать о живописных чудесах, которые оставят незабываемый след в вашем сердце и душе.

Канада

Канада славится своими увлекательными природными ландшафтами, что делает ее одной из лучших стран с потрясающей природой. Ее непревзойденная природная красота охватывает живописные Канадские Скалистые горы и девственные озера Национального парка Банф.

Новая Зеландия

Новая Зеландия заслужила репутацию райского уголка для любителей природы, закрепив за собой позицию одной из лучших стран с удивительными природными чудесами. Строгие горы и кристально чистые озера страны предлагают увлекательные виды на каждом шагу.

Норвегия

Драматические ландшафты Норвегии делают эту страну обязательной для посещения для тех, кто ищет поразительную природу. С ее высокими горами и просторными дикими территориями, Норвегия очаровывает посетителей непревзойденной природной красотой и многочисленными возможностями для приключений на свежем воздухе.

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Исландия

Исландия, безусловно, одна из стран с чрезвычайными природными ландшафтами. Ее уникальная местность может похвастаться водопадами, величественными вулканами, геотермальными горячими источниками и величественными ледниками, создавая разные пейзажи, от которых перехватывает дыхание.

Австралия

Богатая природная красота Австралии делает ее одной из лучших стран с потрясающими природными ландшафтами. От культового Большого Барьерного рифа до бескрайних пустынь Аутбека и древних тропических лесов Национального парка Дейнтри.

Австралия предлагает разнообразные пейзажи, вызывающие трепет. Кроме того, страна является домом для потрясающих пляжей, живописных гор и оживленных прибрежных регионов, только усиливающих ее естественную привлекательность.

Напомним, мы уже писали, что нужно для поездок.

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