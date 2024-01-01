Топ-5 цветов, визуально устаревающих: Какую одежду не стоит одевать

Цвета обладают мощной силой превращать наше видение окружающего мира. Некоторые из них обладают уникальной способностью влиять на восприятие возраста человека. Вместе с UAportal узнайте, одежду каких цветов может состарить.

Черный

Черный считается одним из главных цветов, которые могут состарить вас. Он может создавать резкие тени на лице, преувеличивая мелкие морщинки. Кроме того, с возрастом естественный оттенок кожи становится светлее, и ношение всего черного может обесцветить цвет лица, делая его более уставшим.

Темно-синий

Темно-синий – еще один цвет, который может состариться. Хотя это классический цвет, он может добавить коже тусклости и сделать ее менее живой, особенно с возрастом, когда естественный цвет тела становится светлее.

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Темно-коричневый

Темно-коричневый цвет может создать "мутный" эффект, который сделает кожу бледной и тусклой, придавая внешнему виду усталости и возрасту. Рекомендуется носить темно-коричневый как акцентный цвет во избежание этих визуальных эффектов.

Желтый

Желтый цвет может сделать лицо бледным и осунувшимся, придавая ему старческий вид. Поэтому желательно использовать желтый умеренно или в виде аксессуаров во избежание этого эффекта старения.

Оранжевый

Оранжевый цвет может выделить неравномерность тона кожи. Выбирайте более мягкие персиковые тона, вместо ярко-оранжевых.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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