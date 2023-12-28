Топ-5 туристических жемчужин Украины: места, которые стоит посетить

Украина – это кладезь туристических достопримечательностей, которая предлагает множество невероятных мест, которые непременно очаруют людей. Пытаясь привлечь внимание к малоизвестным местам, UAportal подготовил онлайн-путешествие, демонстрирующее топ-5 жемчужин страны.

Украинские пирамиды

Две из трех пирамид в Европе находятся в Полтавской области. Одну из таких пирамид можно найти в селе Комендантовка, которая первоначально была построена как церковь-усыпальница дворянами Белевичами. Это архитектурное волшебство высотой 15 метров строили 13 лет.

Используя гранитные блоки из местного карьера, строители применили уникальный метод строительства, предполагавший использование известнякового раствора, смешанного с кровью только что убитого скота и даже яичным белком. К сожалению, церковь-пирамида пришла в упадок и была разграблена после Первой мировой войны.

"Три грации"

Идя дальше, для многих может стать неожиданностью, что копия знаменитой скульптуры "Три грации" не только хранится в Лувре, но и находится в Житомирской области. Расположенная в селе Красное, эта изысканная композиция когда-то украшала фонтан перед имением Федора Терещенко, известного сахарозаводчика и авиаконструктора.

Сегодня она с гордостью красуется перед бывшим зданием культуры. Чугунная копия была создана французским скульптором из Версаля по заказу сахарного магната. Примечательно, что существует только три таких копий, остальные находятся в Барселоне и, конечно же, в Лувре.

Самая длинная гипсовая пещера

Это пещера Оптимистичная вблизи села Королевка Киевской области, у которой есть престижные награды. Эта пещера по праву заняла место в Книге рекордов Гиннеса как самая длинная гипсовая пещера в мире, самая длинная в Евразии и вторая по длине в мире, уступая лишь Мамонтовой пещере Флинт-Ридж в Соединенных Штатах.

С 2012 года в пещере обустроен художественный музей и музей вторичных образований, позволяющий посетителям погрузиться в безграничную красоту и природные чудеса внутри пещеры.

Писаный Камень

А теперь отправляемся к загадочной горе Писаный Камень, раскинувшийся на Прикарпатье между селами Верхний Ясенов и Буковец. Это место имеет большое историческое и религиозное значение, поскольку считается одним из древнейших языческих святилищ в Украине.

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В этом священном месте до сих пор можно найти древние чаши для жертвоприношений, подаренные верующими, почитающими бога солнца Дажбога. Мистика и покой, окружающие гору Писаный Камень, делают ее обязательным местом для посещения для тех, кто стремится разгадать увлекательное прошлое Украины.

Водопад

В Хмельницкой области находится водопад, который поражает сходство с легендарным Кинг-Конгом. В прошлом каскад воды двигался по старому деревянному трубопроводу, однако со временем он испортился.

Однако благодаря настойчивости местных жителей удалось провести новый металлический трубопровод, что способствовало возвращению этого замечательного зрелища. Еще большее очарование ему придает наличие двухэтажной пещеры, расположенной в самой скале, приглашающей любознательных исследователей заглянуть в ее тайны.

Напомним, мы уже писали, что нужно для поездок.

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