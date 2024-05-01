Топ пять фактов о кофе, которые удивят его ценителей

Большинство людей не представляют своей жизни без употребления кофе. UAportal поделился интересными фактами, которые удивят любителей этого напитка.

Монополия на кофейные зерна

Знали ли вы, что в течение длительного времени арабские страны удерживали монополию на кофейные зерна? Но с развитием мировой торговли популярность этого напитка распространилась далековато и навечно. Все началось в 15 веке, когда арабские торговцы завезли кофейные зерна в Йемен, где научились искусству выращивания и ухода за деревьями.

Разнообразные сорта кофе

Мир выращивания кофе столь же разнообразен, как и его вкусы. На сегодняшний день наука идентифицировала около 60 видов кофейных деревьев, хотя не все они пригодны для коммерческого выращивания. Интересно, что существует более 2000 задокументированных сортов кофе, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики.

Развеиваем миф о кофе и лени

Мы часто слышим, что кофе помогает нам просыпаться, стимулирует наш разум и мотивирует к действию. Однако утверждение о том, что кофе борется с ленью, справедливо исключительно для тех, кто действительно борется с ним. Однако напиток никак не может мотивировать к работе.

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Кофе не приводит к обезвоживанию

Факт о том, что употребление кофе приводит к обезвоживанию организма, научные исследования эффективно опровергли. Кофеин, содержащийся в кофе, не вызывает обезвоживания в организме. Поэтому его потребление не может повлиять на водный баланс.

Королевский запрет на кофе в Швеции

Это может показаться невероятным, но история раскрывает интригующий факт о шведском короле Густаве III, который питал глубокую неприязнь к кофе во время своего правления. Он строго-настрого запретил продажу и потребление кофе, налагая строгие штрафы на тех, кто не подчинялся указу. По иронии судьбы, этот запрет только разжег общественное любопытство и желание пить этот напиток, что в конечном счете способствовало росту популярности напитка.

Напомним, что тем, кто не представляет свою жизнь без кофе, следует придерживаться некоторых правил, чтобы извлечь из напитка пользу.

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