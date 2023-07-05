Топ пять фантастических фильмов последних лет: невозможно оторваться от просмотра
Дорогие декорации, звездный состав актеров, классные спецэффекты, магия и интересный сюжет - это все привычные элементы фантастических фильмов, которые привлекают всех ценителей настоящих кинематографических шедевров. UAportal собрал пять лучших кино 2018 года этого жанра.
"Мстители: Война бесконечности"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: Фантастика/Действие
Страна: США
Продолжительность: 2ч 29мин
Год: 2018
Продюсер: Кевин Фейдж
Этот фильм является продолжением предыдущих событий кинематографической вселенной Marvel. Злодей Танос собирает шесть камней Вечности, чтобы получить абсолютную власть. Мстители, а также несколько других героев должны объединиться, чтобы помешать ему достичь своей цели и спасти мир от разрушения.
"Черная пантера"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Фантастика/Действие
Страна: США
Продолжительность: 2ч 14мин
Год: 2018
Продюсер: Кевин Фейдж
После смерти отца-короля, на трон взошел его сын - Т'Чалла. Однако новый правитель Ваканды должен защитить свое королевство от могущественного врага, угрожающего уничтожить владения. С помощью союзников и передовых технологий, Т'Чалла должен защитить свой народ и предотвратить глобальную войну.
"Человек-паук: Через вселенные"
Рейтинг IMDB: 8.4/10
Жанр: Фантастика/Анимация
Страна: США
Продолжительность: 1ч 57мин
Год: 2018
Продюсер: Ави Арад, Фил Лорд, Кристофер Миллер
Майлз Моралес, подросток из Бруклина, которого укусил радиоактивный паук, приобретает паукообразные способности. Научившись контролировать свои силы, парень обнаруживает, что есть и другие пауки-герои. Так что вместе они должны спасти мультимир от угрозы, которая может уничтожить все.
"Аквамен"
Рейтинг IMDB: 6.9/10
Жанр: Фантастика/Действие
Страна: США, Австралия
Продолжительность: 2ч 23мин
Год: 2018
Продюсер: Питер Сафран, Роб Коуэн
Артур Карри, получеловек-полуатлант, наследник трона Атлантиды, должен противостоять своему брату, королю Орму, стремящемуся объединить подводные королевства и объявить войну надводному миру. Артур объединяется с Мэрой, невестой Орма, которая тоже хочет помешать кровопролитию. Вместе они должны спасти от гибели надводный и подводный мир.
"Тихое место"
Рейтинг IMDB: 7.5/10
Жанр: Фантастика/Ужасы
Страна: США
Продолжительность: 1ч 30мин
Год: 2018
Продюсер: Майкл Бэй, Эндрю Форм, Брэд Фуллер
Сюжер разворачивается вокруг обычной семьи, которая должна выжить в мире, где смертоносные существа охотятся за звуком. Но когда выяснилось, что мать беременна, нужно найти способ подготовиться к появлению новорожденного, не издавая ни одного звука, который может привести к их гибели.
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