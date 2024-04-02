Топ пять комедийных фильмов, которые заставят плакать от смеха

UAportal подготовил подборку из лучших комедий 2007-2010 годов. От непредсказуемых голливудских приключений к саркастическим школьным драмам, эти комедийные фильмы конца продолжают вызывать смех и дарить наслаждение от просмотра.

"Солдаты неудачи"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Боевик, комедия

Страна производства: США

Продолжительность: 107 минут

Год: 2008

Главный продюсер: Стюарт Корнфельд

Фильм "Солдаты неудачи" рассказывает о группе самовлюбленных актеров, которые снимают военный фильм и оказываются в реальной опасности, когда попадают в джунглях на наркокартель. Столкнувшись с реальными боевыми действиями, они должны использовать свои актерские навыки, чтобы выжить и завершить фильм.

"Отличница легкого поведения"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Комедия, драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 92 минуты

Год: 2010

Главный продюсер: Занне Девайн

В фильме "Отличница легкого поведения" старшеклассница Олив Пендергаст решает помочь нескольким непопулярным одноклассникам, распространяя слухи о собственной сексуальной активности. Однако эта слава начинает влиять на ее социальную жизнь и отношения, заставляя ее задуматься, стоит ли решение таких последствий.

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"Типа крутые легавые"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Боевик, комедия, детектив

Страна производства: Великобритания, Франция, США

Продолжительность: 121 минута

Год: 2007

Главный продюсер: Тим Беван

"Типа крутые легавые" – это остросюжетная комедийная лента, рассказывающая о выдающемся лондонском полицейском, который переводится в идеальный, на первый взгляд, поселок. Однако вскоре он обнаруживает таинственное преступное подполье, заставляющее его объединиться с неуклюжим местным офицером, чтобы распутать загадочные инциденты, происходящие в городке.

"Мне бы в небо"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Драма, романтика

Страна производства: США

Продолжительность: 109 минут

Год: 2009

Главный продюсер: Джеффри Клиффорд

Фильм "Мне бы в небо" следует за Райаном Бингемом, корпоративным работником, который проводит большую часть своей жизни, путешествуя и увольняя работников от имени компаний. Довольный своей одинокой жизнью без эмоциональных привязанностей, его жизнь меняется, когда он встречает двух разных женщин, меняющих его взгляды на одинокую жизнь.

"Пипец"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Боевик, комедия, криминал

Страна производства: США, Великобритания.

Продолжительность: 117 минут

Год: 2010

Главный продюсер: Тимур Бекмамбетов

"Пипец" рассказывает о старшекласснике, который становится настоящим супергероем, несмотря на то, что не имеет никаких сверхспособностей. Объединившись с группой героев-любителей, он отправляется на борьбу с преступностью в своем городе, сталкиваясь с опасными злодеями и открывая для себя сложности и последствия деятельности мстителя.

Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

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