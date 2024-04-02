Топ пять комедийных фильмов, которые заставят плакать от смеха
UAportal подготовил подборку из лучших комедий 2007-2010 годов. От непредсказуемых голливудских приключений к саркастическим школьным драмам, эти комедийные фильмы конца продолжают вызывать смех и дарить наслаждение от просмотра.
"Солдаты неудачи"
Рейтинг IMDb: 7.0/10
Жанр: Боевик, комедия
Страна производства: США
Продолжительность: 107 минут
Год: 2008
Главный продюсер: Стюарт Корнфельд
Фильм "Солдаты неудачи" рассказывает о группе самовлюбленных актеров, которые снимают военный фильм и оказываются в реальной опасности, когда попадают в джунглях на наркокартель. Столкнувшись с реальными боевыми действиями, они должны использовать свои актерские навыки, чтобы выжить и завершить фильм.
"Отличница легкого поведения"
Рейтинг IMDb: 7.0/10
Жанр: Комедия, драма, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 92 минуты
Год: 2010
Главный продюсер: Занне Девайн
В фильме "Отличница легкого поведения" старшеклассница Олив Пендергаст решает помочь нескольким непопулярным одноклассникам, распространяя слухи о собственной сексуальной активности. Однако эта слава начинает влиять на ее социальную жизнь и отношения, заставляя ее задуматься, стоит ли решение таких последствий.
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"Типа крутые легавые"
Рейтинг IMDb: 7.8/10
Жанр: Боевик, комедия, детектив
Страна производства: Великобритания, Франция, США
Продолжительность: 121 минута
Год: 2007
Главный продюсер: Тим Беван
"Типа крутые легавые" – это остросюжетная комедийная лента, рассказывающая о выдающемся лондонском полицейском, который переводится в идеальный, на первый взгляд, поселок. Однако вскоре он обнаруживает таинственное преступное подполье, заставляющее его объединиться с неуклюжим местным офицером, чтобы распутать загадочные инциденты, происходящие в городке.
"Мне бы в небо"
Рейтинг IMDb: 7.4/10
Жанр: Драма, романтика
Страна производства: США
Продолжительность: 109 минут
Год: 2009
Главный продюсер: Джеффри Клиффорд
Фильм "Мне бы в небо" следует за Райаном Бингемом, корпоративным работником, который проводит большую часть своей жизни, путешествуя и увольняя работников от имени компаний. Довольный своей одинокой жизнью без эмоциональных привязанностей, его жизнь меняется, когда он встречает двух разных женщин, меняющих его взгляды на одинокую жизнь.
"Пипец"
Рейтинг IMDb: 7.6/10
Жанр: Боевик, комедия, криминал
Страна производства: США, Великобритания.
Продолжительность: 117 минут
Год: 2010
Главный продюсер: Тимур Бекмамбетов
"Пипец" рассказывает о старшекласснике, который становится настоящим супергероем, несмотря на то, что не имеет никаких сверхспособностей. Объединившись с группой героев-любителей, он отправляется на борьбу с преступностью в своем городе, сталкиваясь с опасными злодеями и открывая для себя сложности и последствия деятельности мстителя.
Напомним, UAportal подготовил 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.
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