Топ пять малоизвестных фактов о Walt Disney: более 900 премий "Оскар" и Мортимер, а не Микки Маус

Компания Уолта Диснея развлекает и вдохновляет людей по всему миру. Как скромная небольшая анимационная студия превратилась в глобальную развлекательную мировую компанию? В этой статье UAportal подготовил пять интересных и малоизвестных фактов о The Walt Disney Company.

Диснейленд был построен всего за один год

Многие не знают, что первый из тематических парков Диснея был построен всего за один год. Строительство началось в июле 1954, а уже 17 июля 1955 первые посетители побывали там. Строительство парка – настоящее чудо и инженерное искусство, ведь трудно поверить, что такой масштабный проект построили только в течение года.

Микки Мауса хотели назвать Мортимером

Микки Мауса любят как дети, так и взрослые еще с момента его создания в 1928 году. Однако этого персонажа хотели назвать Мортимером. Жена Уолта Диснея, Лилиан, решила, что это имя слишком тщеславно, а вместо этого предложила имя Микки.

Компания Уолта Диснея получила более 900 премий "Оскар"

Компания Уолта Диснея – одна из самых титулованных киностудий в истории, которая получила более 900 премий "Оскар". Сюда входят как традиционные награждения, так и премии за технические достижения. "Белоснежка и семь гномов", "Мэри Поппинс" и "Король Лев" – это самые известные мультфильмы Disney, получившие "Оскар".

Первоначальный план Диснейленда ограничивался только "Парком Микки Мауса"

Когда Уолт Дисней только начинал планировать Диснейленд, его первоначальный план предусматривал небольшой парк с названием "Парк Микки Мауса". Он должен был иметь простой дизайн: всего несколько аттракционов и поезд, который кружил бы по территории комплекса. Однако с совершенствованием собственных идеи, парк Уолта Диснея становился все более масштабным и амбициозным. В конце концов, территория превратилась в Диснейленд, который мы знаем сегодня.

Компания Уолта Диснея владеет островом

Disney's Castaway Cay – это частный остров на Багамах, принадлежащий компании. Он является остановкой на круизных линиях Disney. На территории отеля есть пляжи, а также виды спорта и рестораны. Там также живут разнообразные дикие животные, в частности, игуаны и скаты.

О компании Walt Disney Company можно писать многое, ведь есть еще немало интересных и малоизвестных фактов.

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