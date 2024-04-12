Топ пять триллеров, которые подарят незабываемые впечатления от просмотра

UAportal рассказал о самых увлекательных триллерах, вышедших на экраны в 2015-2017 годах. Эти фильмы получили признание критиков и очаровали зрителей по всему миру, предлагая увлекательный опыт, не похожий ни на один другой.

"Логан: Росомаха"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: боевик, драма, фантастика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 137 минут

Год: 2017

Главный продюсер: Хатч Паркер

Фильм "Логан: Росомаха" рассказывает историю о стареющем Росомахе, ухаживающем за больным Профессором Икс в своем укрытии на границе с Мексикой. Однако их мирное существование нарушается, когда в их жизнь вторгается молодая девушка-мутант с удивительными способностями, заставляя их столкнуться со своим прошлым и принять участие в одной последней миссии.

"Омерзительная восьмёрка"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Криминал, драма, мистика, триллер

Страна производства: США

Продолжительность: 187 минут

Год: 2015

Главный продюсер: Ричард Н. Гладштейн

"Мерзкая восьмерка" – это вестерн, действие которого разворачивается вскоре после Гражданской войны. Он рассказывает о группе охотников за головами, которые во время метели ищут убежища в галантерейном магазине. По мере того, как растет напряжение между оказавшимися в ловушке незнакомцами, их скрытые намерения и коварство вытекают наружу, что приводит к кровавому и напряженному столкновению.

"Любой ценой"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Боевик, триллер, криминал, драма

Страна производства: США

Продолжительность: 102 минуты

Год: 2016

Главный продюсер: Питер Берг

Этот фильм рассказывает о двух братьях, совершающих серию ограблений банков, чтобы спасти свое семейное ранчо от конфискации. Когда правоохранительные органы почти догнали их, они решаются на последнее ограбление, чтобы спасти свое будущее.

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"Поезд в Пусан"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Боевик, ужасы, триллер

Страна производства: Южная Корея.

Продолжительность: 118 минут

Год: 2016

Главный продюсер: Ли Дон Ха

Действие фильма происходит при вспышке смертельной эпидемии. История рассказывает об отце и его маленькой дочери, которые садятся на поезд в город Пусан, ища убежища от вируса. Пассажиры должны бороться за выживание и преодолевать свои отличия, чтобы остаться живыми в этом напряженном мире.

"Убийство священного оленя"

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Жанр: Драма, фэнтези, ужасы, триллер

Страна производства: Ирландия, Великобритания, США

Продолжительность: 121 минута

Год: 2017

Генеральный продюсер: Эд Гини

В центре сюжета "Убийства священного оленя" – выдающийся кардиохирург Стивен Мерфи, дружащий с мальчиком-подростком по имени Мартин. Однако, когда череда непонятных событий начинает досаждать семье Стивена, он вынужден пойти на немыслимую жертву, чтобы исправить ситуацию.

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