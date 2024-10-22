Торт ''Молочная девочка'': ничего нежнее вы не ели

Самые тонкие бисквитные лепешки, молочный крем и ванильный ганаш… Уверяю вас – ничего нежнее вы не ели. Обязательно готовьте и делитесь впечатлениями.

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Збитий ванільний ганаш:

200 мл вершків (1 ч, 30%)

200 г білого шоколаду

200 мл вершків (2 ч, 30%)

стручок ванілі

30 г сиропу глюкози або меду

Прогрійте вершки (1 ч) до кипіння .

З’єднайте з сиропом глюкози та ванільною "ікрою".

Додайте шоколад, перемішайте.

Додайте вершки (2 ч) і пробийте блендером до однорідності.

Накрийте плівкою в контакт і відправте на 12 годин у холодильник для стабілізації.

Збийте ганаш до стійких піків.

Бісквіт:

370 г згущеного молока

100 г вершкового масла (82%)

100 г яйця

30 г білка

10 г розпушувача

200 г борошна

Перемішайте в чаші комбайна: згущене молоко, яйця, білок і розтоплене вершкове масло.

Додайте борошно з розпушувачем, перемішайте.

Увімкніть духовку на 180°, з конвекцією.

Виріжте з пергаменту круги з діаметром 19-20 см.

Прикладіть пергамент до тіста, переверніть і розрівняйте тісто на пергаменті.

Відправте коржі випікатися на 5-6 хв.

Охолодіть.

Крем:

300 мл молока

20 г кукурудзяного крохмалю

50 г цукру

50 г вершкового масла (82%)

150 г вершків

150 г маскарпоне

Відправте молоко в сотейник, змішайте цукор з кукурудзяним крохмалем, додайте до молока.

Доведіть молоко до кипіння при постійному помішуванні, дайте покипіти 1 хв.

Додайте кубики вершкового масла, перемішайте.

Перекладіть крем у миску, накрийте плівкою в контакт, приберіть у холодильник на 1-1,5 год.

Зʼєднайте в чаші комбайна вершки та маскарпоне, збийте до м’яких піків.

Додайте молочну основу та перемішайте.

Ванільне молоко (для просочення):

200 мл молока

ваніль (ванільний цукор)

Прогрійте молоко із ваніллю. Охолодіть.

Зберіть торт.

Обріжте коржі діаметром 18 см.

Покладіть у форму, чергуючи: бісквіт, просочивши його ванільним молоком, крем, знову бісквіт, просочення, крем і т.д.

Відправте торт на 2-3 год. в холодильник.

Зніміть форму з торта.

Перекладіть збитий ганаш у кондитерський мішок із насадкою "Закрита зірка" діаметром 8 см.

Задекоруйте торт.

Смачного!