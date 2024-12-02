Торт "Монастырская изба": рецепт лакомства с детства
Уверена, что этот тортик пробовали все. Он имеет неповторимый вкус. Только представьте нежное, тонкое тесто, вишня, которая придает торту приятную кислинку и сочность в сочетании со сладким сметанным кремом. Это очень вкусно!
Любите этот тортик? Какое название имеет этот десерт в вашей семье?
Тесто:
200 г сливочного масла (мягкое, 82%)
200 г сметаны (10-20%)
5 г соды
1 г соли
400 г муки
Смешайте в миске: сметану, соду, соль, сливочное масло.
Добавьте муку, замесите тесто.
Разделите на 6 частей, оберните пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 2 часа.
Вишневая начинка:
1 кг вишни
100 г сахара
100 г кукурузного крахмала
Отправьте в сотейник вишню, сахар и кукурузный крахмал.
При постоянном помешивании доведите до кипения. Кипятите 1 минутку, снимите с плиты.
Переведите в миску, накройте пленкой "в контакт". Охладите.
Крем:
500 г сметаны (20-30%)
200 мл сливок
200 г сахарной пудры
цедра 1 лимона
Соедините сметану, сахарную пудру, лимонную цедру.
Взбейте сливки до мягких пиков, отправьте их в сметану, деликатно перемешайте.
Накройте крем пленкой "в контакт" и уберите в холодильник на 1 час.
Сформируйте лепешки:
Включите духовой шкаф на 180°.
Вытащите тесто из холодильника, оставьте на 20-30 мин.
Раскатайте тесто в виде ленты длиной 50 см и шириной 8-9 см.
Переложите начинку в кондитерский мешок и выложите посредине вдоль ленты из теста.
Накройте начинку тестом сверху, стык подверните, чтобы получилась колбаска. Заверните ее по спирали в виде улитки.
Сформируйте еще одну такую же "колбаску" с начинкой, продолжайте выкладывать ее по спирали – диаметр не более 18 см.
Отправьте выпекаться в разогретую духовку на 25-30 минут.
Приготовьте еще два таких же лепешка.
Дайте лепешкам остыть.
Сформируйте торт:
Поместите в кольцо диаметром 20 см первый корж, смажьте его сверху кремом. Далее так же выложите еще 2 коржа и тоже смажьте их кремом.
Снимите кольцо, обмажьте крем торт.
Отправьте торт в холодильник на 5-6 часов.
Декорируйте торт тертым шоколадом.
Приятного аппетита!