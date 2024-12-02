Торт ''Монастырская изба'': рецепт лакомства с детства

Уверена, что этот тортик пробовали все. Он имеет неповторимый вкус. Только представьте нежное, тонкое тесто, вишня, которая придает торту приятную кислинку и сочность в сочетании со сладким сметанным кремом. Это очень вкусно!

Любите этот тортик? Какое название имеет этот десерт в вашей семье?

Тесто:

200 г сливочного масла (мягкое, 82%)

200 г сметаны (10-20%)

5 г соды

1 г соли

400 г муки

Смешайте в миске: сметану, соду, соль, сливочное масло.

Добавьте муку, замесите тесто.

Разделите на 6 частей, оберните пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 2 часа.

Вишневая начинка:

1 кг вишни

100 г сахара

100 г кукурузного крахмала

Отправьте в сотейник вишню, сахар и кукурузный крахмал.

При постоянном помешивании доведите до кипения. Кипятите 1 минутку, снимите с плиты.

Переведите в миску, накройте пленкой "в контакт". Охладите.

Крем:

500 г сметаны (20-30%)

200 мл сливок

200 г сахарной пудры

цедра 1 лимона

Соедините сметану, сахарную пудру, лимонную цедру.

Взбейте сливки до мягких пиков, отправьте их в сметану, деликатно перемешайте.

Накройте крем пленкой "в контакт" и уберите в холодильник на 1 час.

Сформируйте лепешки:

Включите духовой шкаф на 180°.

Вытащите тесто из холодильника, оставьте на 20-30 мин.

Раскатайте тесто в виде ленты длиной 50 см и шириной 8-9 см.

Переложите начинку в кондитерский мешок и выложите посредине вдоль ленты из теста.

Накройте начинку тестом сверху, стык подверните, чтобы получилась колбаска. Заверните ее по спирали в виде улитки.

Сформируйте еще одну такую же "колбаску" с начинкой, продолжайте выкладывать ее по спирали – диаметр не более 18 см.

Отправьте выпекаться в разогретую духовку на 25-30 минут.

Приготовьте еще два таких же лепешка.

Дайте лепешкам остыть.

Сформируйте торт:

Поместите в кольцо диаметром 20 см первый корж, смажьте его сверху кремом. Далее так же выложите еще 2 коржа и тоже смажьте их кремом.

Снимите кольцо, обмажьте крем торт.

Отправьте торт в холодильник на 5-6 часов.

Декорируйте торт тертым шоколадом.

Приятного аппетита!