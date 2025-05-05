Тортилья с форелью и томатами на завтрак: быстрый рецепт
Друзья, сегодня мы с вами приготовим полезный, вкусный и сбалансированный завтрак – тортилью с форелью, томатами черри и сливочным сыром. Готовится все легко и быстро. Уверена, этот завтрак станет вашим любимым, к тому же начинку можно менять по вкусу.
Тортилья с форелью и томатами.
1 тортилья
100 г форели (отварной индейки)
2 яйца
5-6 томатов черри
1 ст. л. сливочного сыра
соль (по вкусу)
рукола
рафинированное растительное масло (для жарки)
Всем вкусным.