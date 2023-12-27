Тот-терьер против чихуахуа: Какая разница в породах собак

И той-терьер, и чихуахуа – популярные породы собак малых размеров, каждая из которых имеет уникальные характеристики и качества. UAportal рассказывает об их различиях по размеру, темпераменту, потребностям в физических нагрузках, требованиям к уходу и способности к дрессировке.

Размер

Той-терьер чуть больше чихуахуа. Обычно он весит до 3 килограммов, а чихуахуа – от 1,5 до 3 килограммов. С точки зрения роста, той-терьер составляет примерно 20-27 сантиметров, тогда как чихуахуа чуть ниже – 15-23 сантиметра.

Темперамент

И той-терьер, и чихуахуа известны своими уверенными и энергичными характерами. Однако этот терьер часто описывается как более разборчивый в формировании близких отношений и может настороженно относиться к незнакомцам, тогда как чихуахуа, как правило, более ласков и общителен с новыми людьми и животными.

Потребность в физических нагрузках

Когда дело доходит до физических упражнений, той-терьер, как правило, более энергичен и нуждается в регулярной физической и умственной активности, чтобы оставаться счастливым и здоровым. С другой стороны, чихуахуа может удовлетворяться минимальными физическими нагрузками и подходит для жизни в квартире.

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Требования к уходу

Как у той-терьера, так и чихуахуа есть минимальные потребности в уходе. За их короткой шерстью легко ухаживать, и они нуждаются только в периодическом расчесывании и купании. Однако чихуахуа может потребовать больше внимания к уходу за зубами из-за меньшего строения челюсти.

Дрессировка

И той-терьер, и чихуахуа – умные собаки, хорошо поддающиеся дрессировке, но чихуахуа может быть более упрямым и независимым в своем поведении. Той-терьер, как правило, лучше поддается дрессировке и стремится угодить своему хозяину.

Важно отметить, что способность к дрессировке каждой собаки может зависеть от ранней социализации и последовательных тренировок, проводимых владельцами.

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