Традиционное блюдо западноукраинской кухни: лиганцы с брынзой
Это традиционное блюдо западноукраинской кухни.
История лиганцев связана с горными районами, где местные хозяйки придумывали простые, но сытные блюда, не требовавшие дорогих ингредиентов. Это одно из таких блюд. Ее, кстати, можно подать как горячую закуску или основное блюдо.
Ингредиенты:
• Картофель отварной -800 г;
• Молоко – 50 г;
• Крахмал кукурузный - 400 г;
• Соль, перец - по вкусу;
• Яйца куриные – 1 шт;
• Бринза – 150 г;
• Лук репчатый для зажарки — 1 шт.
Способ приготовления:
1. Отваренный предварительно картофель натереть на мелкую терку.
2. Добавить яйцо, молоко, соль.
3. Добавлять крахмал частями и замешивать тесто, чтобы оно держало форму.
4. Бринзу размять вилкой.
5. Сформировать колбаски и порезать на части. Каждый кусочек растянуть в руке и сформировать лиганцы с брынзой.
6. Варить в подсоленной воде по 3-5 минут в зависимости от размера.
7. Подавать с луком и сметаной.
Готовят лиганцы в вашем регионе? И как вы называете это блюдо?