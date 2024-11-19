Традиционное блюдо западноукраинской кухни: лиганцы с брынзой

Это традиционное блюдо западноукраинской кухни.

История лиганцев связана с горными районами, где местные хозяйки придумывали простые, но сытные блюда, не требовавшие дорогих ингредиентов. Это одно из таких блюд. Ее, кстати, можно подать как горячую закуску или основное блюдо.

Ингредиенты:

• Картофель отварной -800 г;

• Молоко – 50 г;

• Крахмал кукурузный - 400 г;

• Соль, перец - по вкусу;

• Яйца куриные – 1 шт;

• Бринза – 150 г;

• Лук репчатый для зажарки — 1 шт.

Способ приготовления:

1. Отваренный предварительно картофель натереть на мелкую терку.

2. Добавить яйцо, молоко, соль.

3. Добавлять крахмал частями и замешивать тесто, чтобы оно держало форму.

4. Бринзу размять вилкой.

5. Сформировать колбаски и порезать на части. Каждый кусочек растянуть в руке и сформировать лиганцы с брынзой.

6. Варить в подсоленной воде по 3-5 минут в зависимости от размера.

7. Подавать с луком и сметаной.

Готовят лиганцы в вашем регионе? И как вы называете это блюдо?