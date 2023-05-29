Трем знакам зодиака невероятно повезет в первые выходные лета

UAportal подготовил гороскоп на первые выходные лета. Под руководством Меркурия в Овне, Венеры в Тельце и Марса в Близнецах, эти знаки погрузятся в чарующий мир удачи.

Овен

Когда огненные Овны вступают в первые выходные лета, удача озаряет их путь, как сияющий маяк. Возможностей много, и сейчас самое время воспользоваться моментом. Вселенная выстроилась так, чтобы одарить их удачными обстоятельствами, к которым они стремятся.

Будь то долгожданное повышение по службе, случайная встреча или финансовая удача, Овны окажутся на вершине удачи. С каждым шагом, Вселенная замышляет осыпать их изобилием и процветанием. В эти выходные Овны обретут ощущение постоянного чувства радости.

Телец

Под мягким влиянием Венеры в Тельце представители этого знака зодиака испытывают ни с чем не сравнимое чувство радости и удовлетворения в первые выходные лета. Счастье охватывает их, как теплый летний ветерок, наполняя сердца блаженным спокойствием.

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Тельцы находят утешение в компании близких людей, укрепляя свои отношения и наслаждаясь радостью семейных уз. Они познают удовольствие в простых вещах, наслаждаясь красотой природы и находя гармонию в мелочах, которые приносят им радость. В эти выходные Тельцы будут по-настоящему благословлены непоколебимым ощущением счастья.

Близнецы

Управляемые энергичным влиянием Марса в Близнецах, первые выходные лета станут волшебным царством исполнения желаний для быстро соображающих и разносторонних Близнецов. Мечты и стремления взлетают в воздух, материализуясь в реальность с удивительной легкостью.

Вселенная стремится исполнить их искренние желания, прокладывая путь к их осуществлению. Будь то мечта всей жизни, тайная тоска или заветная цель, Близнецы увидят, что звезды складываются в их пользу. Эти выходные – время безграничных возможностей, когда их желания становятся реальностью.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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