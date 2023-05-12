Трем знакам зодиака невероятно повезет в выходные

UAportal подготовил гороскопы для Тельцов, Близнецов и Раков на выходные 13-14 мая. В этот период планеты окажут свое благоприятное влияние и принесут счастье.

Телец

Выходные для Тельцов выглядят яркими, поскольку они, скорее всего, будут счастливы и довольны своей личной жизнью. Позитивное влияние Венеры в Тельце усилит их чувство красоты и гармонии, заставит ценить мелочи, которые приносят радость в их жизнь. Проведение времени с любимыми или занятия творчеством помогут Тельцам почувствовать удовлетворение и счастье.

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Близнецы

Под влиянием Марса в Близнецах представители этого знака могут почувствовать себя более энергичными и полными энтузиазма, чем обычно, что принесет счастье и волнение в их жизнь. Выходные – отличное время для Близнецов, чтобы принять участие в общественной деятельности и пообщаться с друзьями и членами семьи. Стремясь получить опыт, который приносит им радость, Близнецы могут увеличить свои шансы почувствовать себя счастливыми и реализованными.

Рак

Раки могут почувствовать эмоциональное удовлетворение и счастье, так как Юпитер в Раке усиливает их способность ценить все хорошее в жизни. Раки могут обрести радость, развивая свои отношения с членами семьи и близкими друзьями, а также исследуя свою творческую сторону. Эти выходные – отличное время для Раков, чтобы предаться творчеству или провести время на природе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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