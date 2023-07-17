Трем знакам зодиака особенно повезет на работе 17-23 июля

UAportal подготовил гороскопы для Овна, Тельца и Близнецов, посвященные карьере и профессиональной деятельности 17-23 июля. Узнайте, что ждет эти знаки зодиака впереди и как положение планет может повлиять на их профессиональные начинания.

Овен

Поскольку Луна на этой неделе находится в соединении с Овном, она принесет волну позитивной энергии в вашу карьеру и профессиональную жизнь. Вы собираетесь отправиться в увлекательное путешествие, наполненное новыми возможностями и ростом. Удача будет благоволить вам, открывая двери к продвижению и признанию. Доверяйте своей интуиции, так как она подскажет вам правильные решения.

Благодаря решительности и настойчивости вы справитесь с любыми трудностями, которые встанут на вашем пути. Примите на вооружение командную работу и сотрудничество, так как они будут способствовать достижению ваших целей. Это период профессионального роста, когда у вас есть шанс блеснуть и оставить неизгладимое впечатление. Пользуйтесь моментом, Овны, и позвольте своей карьере взлететь на новые высоты.

Телец

Под влиянием Северного узла в Тельце ваш карьерный путь на этой неделе примет удачный оборот. Счастье и удовлетворение ждут вас, когда вы окажетесь в согласии со своим истинным предназначением. Появятся возможности для роста и успеха, и только от вас зависит, как вы ими воспользуетесь. Доверяйте своим инстинктам и идите на просчитанный риск. Ваша преданность и упорный труд окупятся, что приведет к финансовой стабильности и признанию.

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Примите свои врожденные таланты и навыки, ведь они станут ключом к открытию новых дверей успеха. Окружите себя поддерживающими коллегами и наставниками, которые смогут направить вас на профессиональном пути. Эта неделя таит в себе огромный потенциал для вас, Тельцы, поэтому воспользуйтесь открывающимися перед вами возможностями и встаньте на путь самореализации.

Близнецы

С появлением Южного узла в Близнецах внимание переключится на вашу карьеру и профессиональную жизнь. Пришло время сделать шаг назад и задуматься о своих амбициях и целях. Уделите время переоценке своего пути и соотнесите себя со своими истинными стремлениями. Этот период может принести трудности, но это замаскированные возможности. Примите перемены и адаптацию, чтобы преодолеть профессиональные препятствия. В этот период важно проявить терпение и стойкость.

Обратитесь за советом к наставникам или доверенным советникам, которые могут предложить ценные идеи. Делайте акцент на эффективном общении и налаживании контактов, чтобы расширить свои профессиональные горизонты. Помните, Близнецы, каждая неудача дает шанс для роста и обучения. Приняв этот образ мышления, вы сможете преодолеть любые препятствия и проложить новый путь к успеху.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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