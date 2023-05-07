Трем знакам зодиака повезет в любви 7 мая

UAportal подготовил гороскоп, посвященный теме любви и отношений на воскресенье 7 мая. Что звезды приготовили для Льва, Рака и Овна в сердечных делах.

Лев

Лев, поскольку Марс находится в вашем знаке, в эти выходные вам повезет больше всех, когда речь идет о любви и отношениях. Звезды сложились в вашу пользу, и вы, скорее всего, встретите кого-то особенного или переведете свои существующие отношения на новый уровень.

Доверяйте своим инстинктам и будьте открыты для новых возможностей. Независимо от того, одиноки вы или состоите в серьезных отношениях, эти выходные – идеальное время, чтобы выразить свои чувства и дать понять партнеру, как много он для вас значит.

Рак

Юпитер в вашем знаке, Рак, принесет счастье и гармонию в вашу любовную жизнь в эти выходные. Вы можете испытать новое чувство близости и эмоциональной открытости со своим партнером. Если вы одиноки, это отличное время для того, чтобы проявить себя и познакомиться с новыми людьми.

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Вы можете встретить человека, который разделяет ваши ценности и понимает вас на более глубоком уровне. Доверьтесь Вселенной и верьте, что все сложится в вашу пользу.

Овен

Сатурн в вашем знаке приносит Овнам чувство стабильности и ответственности в сердечных делах. В эти выходные вы, скорее всего, сосредоточитесь на построении длительных и значимых отношений. Если вы состоите в серьезных отношениях, вы можете сделать следующий шаг к браку или созданию семьи.

Если вы одиноки, то это хорошее время для работы над собой и личностного роста. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать лучшей версией себя, и любовь найдет вас, когда придет время.

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