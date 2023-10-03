Трем знакам зодиака придется переосмыслить путь: Гороскоп Таро на начало октября

Uaportal подготовил гороскоп на начало октября, чтобы помочь знакам зодиака сориентироваться в космических энергиях. Углубитесь в конкретные рекомендации и послания для Близнецов, Весов и Водолеев.

Близнецы

Близнецы, этот период посвящен празднованию, дружбе и сотрудничеству. В вашем гороскопе появляется Тройка Кубков, что указывает на время радости и социального взаимодействия. Она поощряет к социальным контактам и приятному времяпрепровождению.

Вы можете оказаться в окружении друзей и любимых, создавая гармоничную и радостную атмосферу. Это отличное время для совместного празднования достижений и важных событий. Участвуйте в мероприятиях, способствующих сотрудничеству и командной работе, поскольку это приблизит вас к поставленным целям.

Весы

Весы, этот период несет энергии карты Суда, возрождение и внутренний зов. Используйте это время, чтобы поразмышлять над своими прошлыми действиями и решениями. Оцените, соответствуют ли они вашим подлинным ценностям и стремлениям. При необходимости внесите изменения и начните все с чистого листа. Это возможность для самооценки и осознания жизненного пути.

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Слушайте свой внутренний голос и доверяйте интуиции. Она направит вас на путь, который отвечает настоящему "я". Примите новые начинания и отпустите весь багаж, который может сдерживать вас. Карта Суда также напоминает вам быть открытым для обратной связи и конструктивной критики. Обратитесь за советом к надежным наставникам. Займитесь самоанализом и прислушивайтесь к своим потребностям.

Водолей

Водолеи, этот период приносит предостережение против неволи, соблазнов и материализма. В вашем гороскопе появляется карта Дьявол, символизирующая зависимость, соблазн и материализм. Карта Дьявол символизирует слабость и бездуховность. Она предостерегает от того, чтобы не попасть в ловушку желаний или отрицательного воздействия.

Это пора переоценить свои приоритеты и отказаться от материалистических стремлений. Сосредоточьтесь на том, что действительно имеет значение в жизни, например, на личностном росте, значимых отношениях и внутренней самореализации. Не попадайте в ловушку желаний или отрицательных воздействий.

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