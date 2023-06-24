Трем знакам зодиака сказочно повезет 26 июня – 2 июля

В сфере небесных соединений и астрологических влияний UAportal подготовил информацию о том, что ждет Овнов, Тельцов и Близнецов на неделе 26 июня – 2 июля. Эти три знака зодиака, направляемые космическими силами, отправляются в путешествие к счастью и радости.

Овен

Под благоприятным влиянием Меркурия в Овне, страстном огненном знаке, Овны вступают в неделю, наполненную безграничным счастьем. Они будут излучать ауру позитивной энергии и заразительной радости. Живой дух и непреклонный оптимизм притягивают к ним людей, создавая атмосферу возбуждения и восторга.

Овны находят счастье в том, чтобы брать на себя инициативу, идти к своей цели с непоколебимой решимостью и наслаждаться трепетом своих достижений. На этой неделе они будут греться в тепле своего внутреннего огня, наслаждаясь счастьем, которое исходит от авантюрного духа и несгибаемой воли.

Телец

Венера, планета любви и красоты, одаривает Тельцов своим спокойным присутствием, и счастье расцветает в их жизни, как благоухающий сад. Тельцы испытывают нежные эмоции радости, погружаясь в удовольствия чувств. Наслаждаясь изысканными вкусами и нежностью прикосновений, они находят счастье в простых удовольствиях, которые предлагает жизнь.

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Глубокие эмоциональные связи и гармоничные отношения расцветают под влиянием их стойкого и заботливого характера. На этой неделе Тельцы найдут радость в создании своего личного пространства, окруженного людьми и вещами, которые приносят им комфорт и счастье.

Близнецы

Поскольку Марс, планета действия и страсти, проходит через переменчивый воздушный знак Близнецов, счастье приобретает бодрящую форму. Близнецы излучают заразительное стремление к жизни, вызывая радость и волнение у окружающих. Они находят счастье в захватывающих исследованиях, будь то увлекательные беседы, интеллектуальные поиски или новые приключения.

На этой неделе их ненасытное любопытство приведет их к новому опыту и ценным связям, наполняя их жизнь чувством удивления и самореализации. Близнецы ощущают радость, которая приходит от постоянного роста, расширения границ и многогранности их жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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