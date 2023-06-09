Трем знакам зодиака следует обратить внимание на деньги

UAportal подготовил гороскоп на 29 мая – 4 июня для Льва, Весов и Скорпиона. Этим знакам не следует сильно тратиться, иначе можно потерять все деньги.

Лев

Поскольку Сатурн находится во Льве, на этой неделе вы можете столкнуться с некоторыми финансовыми проблемами. Возможно, вам придется пересмотреть свой бюджет и привычки, чтобы не допустить перерасхода средств. Однако не позволяйте этому расстраивать вас, так как трудолюбие и настойчивость в конечном итоге приведут к финансовой стабильности.

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Весы

Нептун в Весах может привести к нескольким неожиданным расходам на этой неделе. Хотя это может нанести удар по вашему кошельку, не расстраивайтесь. Ваша финансовая интуиция подскажет правильное решение для инвестиций, и вскоре ваши финансы вернутся в нужную колею.

Скорпион

Плутон в Скорпионе принесет вам финансовый рост и успех на этой неделе. Вы можете получить неожиданную денежную прибыль, и это идеальное время для крупных инвестиций, о которых вы давно подумывали. Однако не допускайте чрезмерных трат и не забывайте откладывать средства на черный день.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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