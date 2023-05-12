Трем знакам зодиака следует обратить внимание на семью в эти выходные

UAportal подготовил гороскопы для трех знаков зодиака – Девы, Стрельца и Весов на 13-14 мая апреля. В эти выходные важно уделить время семье.

Дева

В эти выходные для Дев на первый план выходит семья. Вы можете оказаться в роли посредника между членами семьи, что станет проверкой ваших дипломатических способностей. Ваше умение эффективно общаться поможет разрешить конфликты и сплотить всех.

Не забывайте внимательно выслушивать все стороны и не принимайте ничью сторону. Ваше терпение и понимание будут оценены по достоинству, и вы станете героем дня.

Стрелец

Стрельцов ждут выходные, когда они смогут провести время с семьей. Вы можете вспомнить старые добрые времена и создать новые воспоминания с близкими людьми.

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Влияние Солнца привнесет тепло и позитив в ваши семейные отношения, и вы почувствуете благодарность за людей в вашей жизни.

Весы

Благодаря влиянию Урана семейные отношения Весов в эти выходные могут быть непредсказуемыми. Вы можете оказаться в центре семейных конфликтов, что может эмоционально истощить вас.

Помните о том, что нужно оставаться на земле и не брать на себя чужое бремя. Установите здоровые границы и сделайте приоритетом свое благополучие.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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