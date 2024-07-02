Трем знакам зодиака улыбнется Императрица: гороскоп на картах Таро на лето

UAportal подготовил гороскоп на картах Таро на лето для Скорпиона, Стрельца и Козерога. Эти знаки зодиака могут рассчитывать на активизацию творческой энергии, усиление своей заботливой стороны и ощущение достатка в разных аспектах своей жизни под влиянием карты "Императрица".

Скорпион

Карта Императрица приносит плодородие, взращивание и изобилие. Она говорит о творчестве и радости природы. Летом Скорпионы окажутся глубоко связанными со своей творческой стороной.

Это время для художественных начинаний и самовыражения с помощью различных средств. Императрица поощряет обращаться к интуиции и доверять инстинктам. Примите позитивную энергию вокруг.

Стрелец

Для Стрельцов карта Императрица также символизирует плодородие, воспитание и изобилие. Летом Стрельцы почувствуют прилив творческой энергии. Это время для поиска новых хобби, занятий искусством и принятия своего внутреннего "я".

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Императрица напоминает находить радость в простых вещах и ценить красоту природы. Будьте открыты к новым впечатлениям и дайте волю творческим способностям.

Козерог

Карта Императрица имеет то же значение для Козерогов – плодородие, забота и достаток. Летом Козероги почувствуют тягу к созданию гармоничной и благоприятной среды. Это время сосредоточиться на отношениях, как личных, так и профессиональных.

Императрица поощряет развивать чувство достатка и доверять естественному течению жизни. Примите живительную сторону и позвольте ей вести к созданию полноценного и процветающего будущего.

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