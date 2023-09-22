Трем знакам зодиака улыбнется удача: Гороскоп на выходные 23-24 сентября

UAportal подготовил этот гороскоп, чтобы исследовать астрологическое влияние на Козерогов, Водолеев и Рыб в счастливый период 23-24 сентября. Узнайте, на что они могут рассчитывать.

Козерог

В благоприятный период этих выходных Козерогов ждет удача. Небесные светила способствуют Козерогам, даря им подходящие возможности.

Следует взвешенно рисковать, поскольку успех и процветание ждут тех, кто упорно работает и сохраняет решительность. Эта счастливая фаза требует сосредоточенности и умения максимально использовать благоприятные обстоятельства.

Водолей

В эти выходные Водолеи окажутся в выгодном положении. Расположение звезд приносит удачу, открывая неожиданные возможности. В настоящее время важно оставаться открытыми и воспринимать новый опыт.

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Доверие к интуиции и слушанию сердца приведет к росту и достижению целей и мечтаний. Позитивная энергия, окружающая Водолеев, должна быть использована для того, чтобы извлечь максимальную пользу от этой успешной фазы.

Рыбы

Рыбы, на этих выходных удача на вашей стороне. Это время, когда мечты могут стать реальностью, поэтому следует отвергнуть колебания. Доверие к себе и вера в свои силы имеют огромное значение.

Следует делать смелые шаги по пути к целям, и все станет на свои места. Этот удачный период служит напоминанием о том, что Рыбы способны создать желаемую жизнь. Следует использовать возможности, максимально используя это благоприятное время.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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