Три комнатных растения, которые сможет вырастить каждый

Комнатные растения могут освежить ваше жилищное пространство, улучшить качество воздуха и создать более комфортную и более приятную атмосферу. Однако не за всей растительностью легко присматривать. Кроме того, некоторые требуют много внимание, терпение и опыт. UAportal подготовил список трех неприхотливых комнатных растений, которые будут расти в вашем жилище без особого труда даже у неопытных владельцев.

Потос

Потос или дьявольский плющ – это выносливое растение, которое может быть без регулярного присмотра, полива и без частого удобрения. Потос приспосабливается как к ярким, так к слабым условиям освещения. Он известен своими длинными, сердцевидными листьями зеленого или желтого оттенков с пестрыми узорами.

Это идеальный выбор для занятых людей, которые хотят наслаждаться красотой комнатных растений, не тратя при этом много время на присмотр. Дьявольский плющ можно поставить на полку, стол или в подвесную корзину, и он легко размножается стебельковыми живцами. Потос также является естественным очистителем воздуха.

Змеиное растение

Змеелистник или тещин язык – выносливое суккулентное растение с вертикальным, мечевидными листьями зеленого, желтого или пестрого цвета. Она способна переносить засуху, недостаток света и перепады температур. Это растение идеально подходит для спален, офисов и гостиных, поскольку она производит кислород в ночное время и улучшает качество сна. К тому же змеелистник владеет своими очистительными свойствами, ведь может поглощать такие токсины, как бензол, формальдегид и ксилол. Растение можно посадить в горшок или декоративный плантатор, а размножить – разделением корневища или посадкой листовых черенков.

Занзибарская жемчужина

Занзибарская жемчужина или растение вечности – это тропическое комнатное растение с блестящими, восковыми листьями и скульптурным внешним видом. Она медленно растет и может выжить при слабом освещении, сухом воздухе и нечастом поливе. Растение вечности часто выбирают для офисов, вестибюлей и гостиниц, ведь она имеет невероятный вид несмотря на то, что не нуждается тщательного присмотра.

Занзибарская жемчужина также известна своими очистительными свойствами, потому что способна обезвреживать такие токсины, как толуол, ксилол и хлороформ. Она размножается разделением корневища или стебельковыми черенками. Растение можно посадить в декоративный горшок или современный плантатор.

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