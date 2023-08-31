Три минерала принесут успех трем знакам зодиака: Гороскоп на начало сентября

UAportal подготовил инсайты на начало осени, учитывая знаки зодиака и влияние камней на них. Узнайте, как людям, рожденным под знаками Овна, Льва и Стрельца, использовать энергии гагата, оникса и обсидиана на максимум.

Овен

Гагат, черный камень, известный тем, что помогает постичь мистические тайны. Он будет иметь большое влияние на людей, рожденных под знаком Овна.

Примите энергию гагата, чтобы усилить интуицию и получить доступ к скрытым знаниям. Позвольте этому камню вести вас к новым открытиям и раскрыть тайны Вселенной.

Лев

Львы, мощный камень оникс будет служить вам ведущей силой. Известный своими многослойными переливами, оникс, как полагают, концентрирует энергию, отвращает болезни и усиливает пробивные способности людей, рожденных под знаком Льва.

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Примите энергию оникса, чтобы усилить силу и решительность. Пусть она поможет вам преодолеть какие-либо препятствия на пути и достичь величия.

Стрелец

Обсидиан, вулканическое стекло темно-синего или черного цвета, будет оказывать глубокое влияние на людей, рожденных под знаком Стрельца. Считается, что камень повышает концентрацию, осторожность и позволяет общаться с высшими силами.

Примите энергию обсидиана, чтобы заострить внимание и углубить связь с духовной сферой. Он поможет вам принимать мудрые решения и эффективно общаться с окружающими.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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