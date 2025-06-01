Три начинки для самых вкусных сэндвичей
Три вкусных сэндвичей
Сэндвич с тунцем на 2 шт.
Тунец в собственном соке - отжатый, 100 г
Яйцо вареное - 1 шт
Майонез – 70 г
Лук зеленый - 3 стебля
Укроп свежий - 3 ветки
Огурец маринованный – 50 г
Горчица в зернах – 1 ч. л.
Горчица "мягкая" – 1 ч. л.
Соль – по вкусу
Листья салата – 4 шт
Хлеб – 4 куска, Британский классический с молоком
Сэндвич из авокадо на 1 шт.
Хлеб - 2 куска, Королевский мультизлаковый
Авокадо – 1/2 шт
Сыр чедер красный – 1 слайс (или крем-сыр)
Ветчина - 2 слайса
Микрогрин редиса - 10 г
Яйца – 2 шт
Кацу-сэндвич на 2 шт:
Филе куриного бедра – 2 шт
Соль, перец
Мука
Яйцо для лиезона
Сухари панко – 50 г
Масло - для фритюра
Горчица в зернах – 20 г
Майонез – 50 г
Капуста молодая – 150 г
Хлеб – 4 куска, Британский классический
Соус барбекю – 80 г
Сок лайма или иудзу – 5 г