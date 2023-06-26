Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть: советы по меню

Диета играет важную роль в похудении. Многие считают, что, ради снижения веса, необходимо отказаться от любимых продуктов. Однако вы можете наслаждаться вкусными кушаньями, не прилагая много усилий и не жертвуя своим здоровьем. В этой статье UAportal подготовил три варианта ужина, которые помогут вам похудеть.

Выбирайте постный белок

Одним из основных компонентов здоровой и эффективной диеты для похудения есть нежирный белок. Он помогает нарастить мышцы, ускорить метаболизм и дольше оставаться сытым. На ужин продукты с высоким содержанием постного белка: курицу, индейку, рыбу или тофу.

Вы можете приготовить их в разный способ: на гриле или запечь. К блюду следует прибавить разные специи или травы для вкуса. К тому же вы можете замариновать куриная грудка в лимоне и чесноке и приготовить ее на гриле, а также запечь лосося, посыпав его розмарином и чабрецом. Соедините белок с овощами или салатом, тогда вы будете иметь питательный, полезный и сытный ужин.

Экспериментируйте с растительной едой

Растительная еда – это отличный способ добавлять к своему рациону больше питательные вещества, клетчатки и антиоксидантов, сократив при этом количество потребляемых калорий. Необязательно быть веганом или вегетарианцем, чтобы наслаждаться растительной едой; вы можете включать ее в свой рацион постепенно. Например, можно попробовать заменить мясо бобовыми (чечевицей, нутом или черной фасолью); или заменить макароны лапшой из цукини или спагетти.

Попробуйте национальные блюда из разных стран, в которых используются растительные продукты. К примеру, еду средиземноморской, азиатской или мексиканской кухни. Вы можете приготовить вегетарианское жареное тофу с овощной смесью и коричневым рисом или вегетарианский буррито из кіноа, черной фасолью, авокадо и сальсою.

Отдайте преимущество целостным продуктам и контролю порций

Приоритет целостных продуктов и контроль порций – это еще один важный аспект здоровой и стойкой диеты для похудения. Целостными продуктами являются, в частности, овощи, цельное зерно и орехи, которые наполняют ваш организм необходимыми питательными веществами, клетчаткой и энергией без добавления ненужных калорий и сахара.

Вечером пытайтесь заполнить половину тарелки овощами или салатом, четверть – постным белком, а четверть – цельными зернами или некрахмалистыми овощами. Избегайте обработанных или упакованных продуктов с высоким содержанием соли, сахара или жира. Делайте выбор в пользу домашних кушаний, ведь вы можете контролировать размер порции и содержимое ингредиентов. Вы также можете использовать посуду меньшего размера, если бы обхитрить свой ум и заставить его думать, что вы едите больше, чем в действительности.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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