Три вещи, которые не следует ставить на холодильник: Полезные лайфхаки

На многих кухнях пространство между холодильником и потолком часто становится соблазном использовать его в качестве дополнительного места для хранения продуктов. Особенно в небольших кухнях это может показаться практичным решением. UAportal рассказал, что есть определенные предметы, которые никогда не должны стоять сверху на холодильнике, поскольку это может привести к нежелательным последствиям.

Микроволновая печь

Во многих семьях часто можно увидеть микроволновки, размещенные на холодильниках. Однако расположение микроволновки на холодильнике может привести к его повреждению, особенно если между приборами нет свободного пространства. Даже если микроволновка имеет ножки, вибрации от холодильника могут привести к падению.

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Цветочный горшок

Хотя прямого негативного воздействия от размещения вазона на холодильнике нет, могут возникнуть проблемы с поливом растений. Вода может проникать через отверстия на дне горшка и повредить холодильник. Это может привести к нежелательным протечкам или даже повлиять на функциональность устройства.

Клетка с птицей

Перья могут попасть внутрь холодильника, когда открывается дверца, что может привести к загрязнению продуктов, хранящихся внутри. Важно уделять первостепенное внимание безопасности пищевых продуктов и избегать любого потенциального перекрестного загрязнения, убедившись, что птица и ее клетка расположены подальше от холодильника.

Напомним, ранее мы рассказывали, как алюминиевую фольгу можно использовать при размораживании морозильных камер.

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