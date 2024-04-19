Три знака зодиака будут самыми счастливыми: гороскоп на 2024 год

UAportal подготовил гороскоп для Овнов, Близнецов и Раков. Расположение небесных тел будет играть значительную роль в формировании судьбы людей, рожденных под этими знаками.

Овен

Овен признан одним из самых счастливых знаков зодиака в 2024 году. Благодаря Юпитеру, планете экспансии и изобилию, формирующему соединение с его правящей планетой Марсом, Овны могут рассчитывать на год, полный удачных возможностей и повышенной уверенности в себе.

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Близнецы

Как один из самых счастливых знаков зодиака в 2024 году, Близнецы могут ожидать год, полный счастливых моментов и благоприятных обстоятельств. Благодаря воздействию Венеры, планеты любви и удачи Близнецы могут рассчитывать на толчок как в личных, так и в профессиональных отношениях.

Рак

В 2024 году Раки ощутят благоприятное расположение небесных сил, что делает их одним из самых счастливых знаков зодиака. Совместное влияние Луны, правящей планеты Рака и Нептуна, планеты мечтаний и интуиции усилит манифестационные способности Рака, создавая благоприятную почву для привлечения изобилия во всех сферах жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

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